Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan Hakan Fidan'a verdiği talimatı ilk kez açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Şubat krizinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a verdiği talimatı ilk kez açıkladı.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:23
Erdoğan Hakan Fidan'a verdiği talimatı ilk kez açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 43. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. MİT Müteşarı Hakan Fidan'a verdiği talimatı anlatan Erdoğan, "Eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum ama kendisine söyledim, kendisine 'Kesinlikle gitmeyeceksin' dedim. 'Yardımcılarını da göndermeyeceksin' dedim. açıklamasında bulundu.


Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 15:23
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Hakan Fidan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hırsızların akıl almaz yöntemini polis deşifre etti
    1. Hırsızların akıl almaz yöntemini polis..
    2. Hakkari'de neler oluyor... Herkes..
    3. İngiltere: 2042'de hepsini bitireceğiz
    4. App Store hesapları tehlikede!
    5. Ekvator o isme vatandaşlık verdi
    6. Polisten 81 ildeki okulların..
    7. Türkiye'den Almanya'ya: Bunun..
    8. HDP'li vekile 8 yıl 1 ay hapis cezası
    9. 6 gündür haber alınamıyor: Ekipleri..
    10. Bu belirtilere dikkat! Etrafınızdan..
    11. Vekillik haklarından yararlanıyor mu?
    12. Uludağ'da nefes kesen operasyon
    13. CHP'li vekil fena rezil oldu! Kendine..
    14. İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    15. Mezarlıktaki kanlı poşeti açanlar..
    16. Bir subay ve astsubay daha..
    17. Türk Telekom'u işgal girişimi..
    18. Beşiktaş Belediye Başkanı belli oldu
    19. 'Kuyu'nun hikayesi beyaz perdeye..
    20. Kılıçdaroğlu, AB büyükelçilerine rapor..
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    Akşener, İyi Parti'nin oy oranını açıkladı! Alay konusu oldu...
    Akşener, İyi Parti'nin oy oranını açıkladı! Alay konusu oldu...