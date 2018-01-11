Erdoğan Hakan Fidan'a verdiği talimatı ilk kez açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 43. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. MİT Müteşarı Hakan Fidan'a verdiği talimatı anlatan Erdoğan, "Eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum ama kendisine söyledim, kendisine 'Kesinlikle gitmeyeceksin' dedim. 'Yardımcılarını da göndermeyeceksin' dedim. açıklamasında bulundu.





