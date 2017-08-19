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Erdoğan görür görmez otobüsten indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumdan önceki ziyaretinde görüp sevdiği ‘Cesur’ isimli köpeği otobüsten inip tekrar sevdi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 20:49
Erdoğan görür görmez otobüsten indi

Erdoğan, referandumdan önceki ziyaretinde görüp sevdiği ‘Cesur’ isimli köpeği otobüsten inip tekrar sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sürecinde 24 Mart’ta geldiği Denizli’de Çamlık Caddesi üzerinde 33 yaşındaki Müge Ağkuş Kahraman’ın Retiver cinsi 5 yaşındaki 'Cesur' isimli köpeği görünce otobüsten indi. Kısa süreli köpeğin başını ve sırtını okşayan Erdoğan, Kahraman'ın isteklerini dinledikten sonra otobüse bindi.

Ağkuş, Cesur isimli köpeğin sahibi olduğunu belirterek,” Cumhurbaşkanımız Cesur’u tanıdığı için yeniden sevdi. Aynı yol üzerinde yine burada Cumhurbaşkanımız Cesur’u sevmişti. Cumhurbaşkanımız Cesur’u sevdi ve çok iyi gördüğünü söyledi. Bugün de Cumhurbaşkanımızın geçeceğini bilmiyordum, tesadüf oldu. Çok sevindik” dedi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 20:49
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