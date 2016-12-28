Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi

ABD liderliğindeki uluslarası koalisyonu DAEŞ’e destek vermekle suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan cevap geldi. Türkiye yönetimi tarafından dile getirilen açıklamaların herhangi bir kaynağı olmadığını iddia eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, paraşütlerle atılan silah ve mühimmat görüntülerini unutmuşa benziyor.
şehit edilen her güvenlik güçlerinin kanında amerika almanya avrupa ülkeleri ve natonun parmağı var. Bunu anlamak için ileri üstün zekalı olmaya gerek yok.Tavşana kaç tazıya tut anlayışı ile Türkiyeyi yıllardır bu pkk denen bela ile uğraşmaya mecbur bıraktılar.bu pkk belası ile uğraşmaktan hep geri kaldık.bu hainiki yüzlü katilülkeler yıllarca terör örgütüne silah ve para yardımı yaptılar.bide utunmadan sıkılmadan kınama mesajları yolluyorlarCevapla