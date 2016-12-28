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Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası koalisyonun DAEŞ de dahil olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara destek verdiği yönündeki açıklamaları belgelere dayandırmasına rağmen ABD'den absürt bir cevap geldi.

Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
Eklenme: 28 Aralık 2016, 00:24
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ABD liderliğindeki uluslarası koalisyonu DAEŞ’e destek vermekle suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan cevap geldi. Türkiye yönetimi tarafından dile getirilen açıklamaların herhangi bir kaynağı olmadığını iddia eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, paraşütlerle atılan silah ve mühimmat görüntülerini unutmuşa benziyor.

 
EtiketlerMark TonerCumhurbaşkanı Erdoğan’
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remzi marangoz

şehit edilen her güvenlik güçlerinin kanında amerika almanya avrupa ülkeleri ve natonun parmağı var. Bunu anlamak için ileri üstün zekalı olmaya gerek yok.Tavşana kaç tazıya tut anlayışı ile Türkiyeyi yıllardır bu pkk denen bela ile uğraşmaya mecbur bıraktılar.bu pkk belası ile uğraşmaktan hep geri kaldık.bu hainiki yüzlü katilülkeler yıllarca terör örgütüne silah ve para yardımı yaptılar.bide utunmadan sıkılmadan kınama mesajları yolluyorlar

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remzi marangoz

şehit edilen her güvenlik güçlerinin kanında amerika almanya avrupa ülkeleri ve natonun parmağı var. Bunu anlamak için ileri üstün zekalı olmaya gerek yok.Tavşana kaç tazıya tut anlayışı ile Türkiyeyi yıllardır bu pkk denen bela ile uğraşmaya mecbur bıraktılar.bu pkk belası ile uğraşmaktan hep geri kaldık.bu hainiki yüzlü katilülkeler yıllarca terör örgütüne silah ve para yardımı yaptılar.bide utunmadan sıkılmadan kınama mesajları yolluyorlar

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Musa demirci

Rezil abd paraşütle atılan lar kime gitti onu söyle bence türkiye bundan sonra rusya safına geçmesi lazım bu abd den hiç bir şey olmaz

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İhsan. Kara

Bu. Bölgede. Çıkaçak. Bir.Savaş. Direk. İsrail. İçine. Alaçak. İlk. Hdefimiz. İsral.Olmali

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Mehmet Koçdemir

Adnan Bey çok yerinde bir yorum olmuş.Ağzınıza sağlık.Evet zaman safını belli etme ve o safları sıkı tutma zamanıdır.

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Adnan Candan

Artık kılıç kınından çıkmıştır bi daha o kına girerse biz kaybederiz.Şimdi bu müşriklerle hesap görme vaktidir.Yaptıkları bıçağın kemiğe dayandığı artık acıtmaktan çok daha can acıtıcı hale gelmiştir.Şimdi sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında daha güçlü durma vaktidir.Eğer bu millet Cumhurbaşkanının arkasında eskisinden daha güçlü durmaz ise biz milletçe kaybedenlerfen oluruz.Şu günlerde CHP denen şu partinin yaptığı düşmanlığı hangi ulus yada bilmem hangi istihbarat yapabilir.Durmadan bu millet aleyhine ne olursa eşeleyip durmak sanki iyi bir iş yapıyormuş gibi temcit pilavı gibi gündemde tutmak Allah aşkına kime hizmet ermekte.Dediğimiz gibi artık şu Chp denen ucube partiden bir an önce kurtulmanın vakti gelmiş geçmektedir.Ulan şu anda biz yedi düvel ile savaş halindeyiz adamların yaptığı sadece ayağımıza çelme takmaktan ibaret.Bizler memleket sevdalıları çok sıkı durmamız lazım ki bu hainler artık hiç bir şey yapamıyacaklarının farkına varsın vesselam.

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Zehra Tezcan

A L C A K L A R!!!!

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