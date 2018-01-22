Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğinde çorbacıda çalışmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta İstanbul’daki istişare toplantısından sonra milletvekilleriyle gittiği çorbacıda ilginç diyaloglar yaşandığı öğrenildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 08:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğinde çorbacıda çalışmış

Milletvekillerini çorbacıya davet eden Erdoğan’a “Siz ısmarlıyorsanız gelelim” esprisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Tamam ben ısmarlıyorum. Hep birlikte gidelim” diye cevap verdiği belirtildi. Daha sonra, milletvekilleri kendileri için ayarlanan bir otobüsle toplu olarak çorbacıya gitti. Erdoğan’ın, uyguladığı diyet programı nedeniyle “Bunları bana yedirmiyorlar, o sebeple çok özlemişim” diyerek, işkembe çorbası ve kokoreç yediği belirtildi. Erdoğan’ın, milletvekilleri ile sohbetinde gençliğinde Beyoğlu’nda bir çorbacıda çalıştığını da anlattığı ve “Bu sebeple ben bu işleri iyi bilirim. İşkembe çorbası, nasıl hazırlanır, nasıl pişirilir bilirim” dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 08:09
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. çorbacı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müfredat güncellendi
    1. Müfredat güncellendi
    2. İngilizler YPG'ye ağlıyor
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Hulusi Akar'dan harekata katılan..
    5. Vicdansız adam bayılan köpeğe bakın ne..
    6. İngiliz kuklası BAE ve Mısır’dan terör..
    7. İsmailağa Cemaati, Mehmetçik için yaptı
    8. Erdoğan, gençliğinde bakın nerede..
    9. Kritik uyarı! Çok şiddetli geliyor
    10. Dünya basını Zeytin Dalı Harekâtını..
    11. Gece yarısı facia! Ölü ve yaralılar var
    12. Şanlıurfa Valiliği'nden vatandaşlara..
    13. Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu..
    14. Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa..
    15. Türk askerini Hatay'da görünce bakın..
    16. Dünyada Türk ordusunun bir benzeri..
    17. Afrin’den Kobani çıkmaz!
    18. 72 şehit anısına 72 F-16
    19. Mehmetçik için 90 bin camide dua okundu
    20. Ümmet Türkiye için duada
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Emniyet geçit vermedi!
    Emniyet geçit vermedi!
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması