Cumhurbaşkanı Erdoğan garanti verdi: Kimse pişman olmayacak

Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri'nin açılış töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye olan güvenin artarak devam ettiğine dikkat çekerek,"Türkiye üzerinde sürekli soru işaretleri oluşturulmaya çalıştırıldığı dönemde yapılan bu yatırımlar uluslararası boyutta ayrıca bir önem arzediyor. Ülkemize güvenen, yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır, olmayacaktır." dedi.



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;



AVRUPA ÜLKELERİNİN TÜRKİYE'YE TAVRI



"Türkiye'nin hukuk ülkesindeki titizliği birçok Batı ülkesinden çok daha ileri düzeydedir. Terörle bu boyutta mücadele edip de bizim kadar serinkanlılığını koruyan pek az ülke olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz'da bir tehdit yaşamamıza rağmen demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız. Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerin çoğunluğunun kendi iç siyasetlerine yönelik olduğunu biliyoruz. Hollanda'nın gereksiz bir şekilde ilişkileri germesinin sebebinin kendi seçimlerinin olduğunu gördük. Şimdi aynı taktiğin Almanya'nın izlediğini müşahade ediyoruz. Seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek.



ÜLKEMİZE OLAN GÜVEN ARTARAK DEVAM EDİYOR



Şu anda Antalya'da otellerimizin doluluk oranı yüzde 80'e ulaşmıştır. Ne oluyor, yapıyorsunuz ama buraları doluyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan rüzgar enerjisi ihalesine katılan 8 firmanın dörtü Alman firmasıydı. Aynı şekilde diğer uluslararası yatırımcılar da ülkemizdeki projelerini askıya almak bir yana hızlandırmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz Isparta Şehir Hastanesi için Japonlar ve Türk işbirliğiyle adım atıldı ve Japonlar bu kredinin yüzde 80'ini temin etti. Aynı şeyi güneş enerjisinde görüyoruz. Son aylarda yoğun bir şekilde bu yatırımlar devam ediyor. Biz keseri sadece kendimize yontmadık. Her zaman birlikte çalışalım çağrısını yaptık. Uluslarararası yatırımcıların ülkemize olan güvenleri artarak sürüyor.



OHAL AÇIKLAMASI



14 yıl içerisinde Türkiye'nin aldığı yatırım 181 milyar dolar. Gerek Yatırım Destek Ajansı'mız olsun gerek diğer ilgili kurumlarımız olsun, uluslararası kurumlara yeni yatırımları için her türlü desteği sağlamaya hazır. Birilerinin sürekli gündeme getirdiği OHAL, sadece terörle mücadeleyle sınırlı. OHAL girişimcilerimizin, sanayicilerimizin yaptığı yatırımların önünü kesmeye değil, onları güvence altına almaya yöneliktir. Sağladığımız teşviklerle girişimcilere oldukça cazip imkanlar sağlıyoruz."