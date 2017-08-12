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Cumhurbaşkanı Erdoğan garanti verdi: Kimse pişman olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada "Ülkemize güvenen, yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:13

Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri'nin açılış töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye olan güvenin artarak devam ettiğine dikkat çekerek,"Türkiye üzerinde sürekli soru işaretleri oluşturulmaya çalıştırıldığı dönemde yapılan bu yatırımlar uluslararası boyutta ayrıca bir önem arzediyor. Ülkemize güvenen, yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır, olmayacaktır." dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

AVRUPA ÜLKELERİNİN TÜRKİYE'YE TAVRI

"Türkiye'nin hukuk ülkesindeki titizliği birçok Batı ülkesinden çok daha ileri düzeydedir. Terörle bu boyutta mücadele edip de bizim kadar serinkanlılığını koruyan pek az ülke olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz'da bir tehdit yaşamamıza rağmen demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız. Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerin çoğunluğunun kendi iç siyasetlerine yönelik olduğunu biliyoruz. Hollanda'nın gereksiz bir şekilde ilişkileri germesinin sebebinin kendi seçimlerinin olduğunu gördük. Şimdi aynı taktiğin Almanya'nın izlediğini müşahade ediyoruz. Seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek.

ÜLKEMİZE OLAN GÜVEN ARTARAK DEVAM EDİYOR

Şu anda Antalya'da otellerimizin doluluk oranı yüzde 80'e ulaşmıştır. Ne oluyor, yapıyorsunuz ama buraları doluyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan rüzgar enerjisi ihalesine katılan 8 firmanın dörtü Alman firmasıydı. Aynı şekilde diğer uluslararası yatırımcılar da ülkemizdeki projelerini askıya almak bir yana hızlandırmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz Isparta Şehir Hastanesi için Japonlar ve Türk işbirliğiyle adım atıldı ve Japonlar bu kredinin yüzde 80'ini temin etti. Aynı şeyi güneş enerjisinde görüyoruz. Son aylarda yoğun bir şekilde bu yatırımlar devam ediyor. Biz keseri sadece kendimize yontmadık. Her zaman birlikte çalışalım çağrısını yaptık. Uluslarararası yatırımcıların ülkemize olan güvenleri artarak sürüyor.

OHAL AÇIKLAMASI

14 yıl içerisinde Türkiye'nin aldığı yatırım 181 milyar dolar. Gerek Yatırım Destek Ajansı'mız olsun gerek diğer ilgili kurumlarımız olsun, uluslararası kurumlara yeni yatırımları için her türlü desteği sağlamaya hazır. Birilerinin sürekli gündeme getirdiği OHAL, sadece terörle mücadeleyle sınırlı. OHAL girişimcilerimizin, sanayicilerimizin yaptığı yatırımların önünü kesmeye değil, onları güvence altına almaya yöneliktir. Sağladığımız teşviklerle girişimcilere oldukça cazip imkanlar sağlıyoruz."

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:13
  1. Erdoğan
  2. Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri
  3. OHAL
  • Osman YilmazOsman Yilmaz10 dk önce
    Meyve suyu mu? Coca cola fabrikasi bu..aciklamalar celiskilerle dolu. Bir gungucluyuz, kimseye ihtiyacimiz yok, Osmanliyiz, mangalda kul kalmiyor.. ertesi gun yabancilarin uc kurusuna muhtac, dilenci gibi konusuyorlar..
  • E.ozdemir.E.ozdemir.17 dk önce
    Bazı aklı kıtyorumcular alman veya başkası olsun kendi hükümetlerinin tehdit ve çağrılarına ragmen Türkiyeye yatırıma kosuyorsa bu güven degilde nedir? Yani orada insanlar evine çalışıp ekmek götürürse sizin rahatsızlığıniz nedir anlamış degilim. Türkiye Komünist ülkemiki sınırları yabancı sermayeye kapatsin. Şirketlerimiz işbirliği yapıyor teknolojimiz gelişiyor daha ne olsun.
  • ferhatferhat47 dk önce
    Ha ha ha.ben bu demeçleregülerim işte! Güven artarak devam ediyor ha.? Dün faşist dediğin almanyaya kalkıp ihale ver sonra bunu kendi kamuoyuna bize güveniyorlar diye izajh et.Çelişki yi zaten bir çok insan göremiyor,70 düvelle kavgalı ol sonra onları yatırıma davet et. E zaten size inanmaya meyilli milyonlara süt kırmızı deseniz bile inanırlar onlar.
  • Kıyamet Kıyamet 50 dk önce
    Bu bir. Coca Cola fabrika açılışımi, ? Sol medyada çıkan haberler böyle İşin gerçeği ne Şayet bir Coca Cola fabrika ise çok yazık.Başka bir şey demiyorum.Çok yazık
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