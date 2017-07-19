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Erdoğan Gannuşi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'yi kabul etti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 07:08
Erdoğan Gannuşi’yi kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

AK PARTİ MYK TOPLANDI

Öte yandan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.30’da toplandı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 07:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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