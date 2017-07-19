Erdoğan Gannuşi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'yi kabul etti.19 Temmuz 2017 Çarşamba 07:08
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.
AK PARTİ MYK TOPLANDI
Öte yandan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.30’da toplandı.