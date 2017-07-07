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Erdoğan G20'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamburg'da G20 zirvesinin düzenlendiği alana geldi.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:32
Erdoğan G20'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da G20 zirvesinin düzenlendiği alana geldi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:32
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  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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