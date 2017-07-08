Erdoğan G-20'de ABD ve Avrupa'yı eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile zirvede iki ayrı yerde samimi sohbet etti. Erdoğan ayrıca, Trump ve İngiltere Başbakanı May ile üçlü durum değerlendirmesi yaptı.

Erdoğan, G20’de dünya liderlerine terörün küresel bir sorun olduğunu, mutlaka işbirliği yapılması ve ortak adımlar atılması gerektiğine yönelik mesajları verdi.

Zirvede ilk toplantı terörle mücadele konusunda yapıldı. Özellikle terör örgütü DEAŞ ile mücadele başta olmak üzere terörle mücadele konuları masaya yatırıldı. Bu oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ve ABD Başkanı Trump yan yana oturdu. Toplantının başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve May ile bir süre sohbet etti. Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren toplantıda liderler, tek tek söz alarak terörle mücadele konusundaki mesajlarını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN UYARILAR

Erdoğan, hem bu oturumda hem de liderlerle yaptığı görüşmelerde terörle mücadele uyarısında bulundu. Terörün iyisi kötüsü olmayacağını belirten Erdoğan, terörle mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, terörle mücadelede uluslar arası işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Terörün küresel bir sorun olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin başta PKK, DEAŞ, PYD, YPG ve FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle hiçbir ayrım yapmaksızın mücadele yürüttüğünü söyledi.

Türkiye’nin DEAŞ ile en etkin mücadele eden ülkelerden olduğunu kaydeden Erdoğan, bugüne kadar 5 bin terör şüphelisini sınır dışı edildiğini, 53 bin kişiye de giriş yasağı konulduğu bilgisini paylaştı. Erdoğan, DEAŞ ile mücadele konusunda özellikle yabancı teröristlerin engellenmesi için ülkeler arası işbirliğinin artması gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN ABD'Yİ, AVRUPA'YI ELEŞTİRDİ

Terör örgütleriyle mücadele ederken başka bir terör örgütünü desteklemenin yanlış olduğunu vurgulayan Erdoğan, iyi terörist-kötü terörist ayrımı yapılamayacağını söyledi.

Erdoğan, terör örgütlerine yönelik tavrından ötürü Avrupa ülkelerini de eleştirdi. Özellikle NATO, G-20 gibi platformda müttefik olan ülkelerden terörle mücadele daha fazla işbirliği beklediklerini belirterek, Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK’nın özellikle terörün finansmanı ile ilgili faaliyetler yürüttüğünü vurguladı. Bunu sürekli dile getirmelerine rağmen Avrupa ülkelerinin bu faaliyetleri engellenmediğini de kaydetti.

FETÖ’nün de tüm ülkeler için tehlikeli bir örgüt olduğunu dile getiren Erdoğan, buna karşı da önlem alınmasını istedi. Tüm ülkelerin FETÖ üyeleriyle ilgili Türkiye’nin taleplerini dikkate almasını ülkelerinde bu örgütü barındırmamasını vurguladı.

'SOMUT ADIM ATIN'

FETÖ ile mücadelede destek isteyen Erdoğan, FETÖ mensubu kişilerin iadesiyle ilgili somut adım atılmasını istedi.

Milliyet