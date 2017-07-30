Erdoğan, Erkek Milli Futbol takımını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda şampiyon olan Erkek Milli Futbol takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda Erkek Milli Futbol Takımımızın şampiyon olması dolayısıyla, Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir’e bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.