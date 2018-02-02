Sevakin Adası'nın inşası için Sudan'da kampanya başlatıldı

Sudan haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Kızıldeniz Valisi Hamid, Sevakin Adası'nda sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve temsilciler ile toplantı düzenledi. Hamid, burada yaptığı konuşmada, Ada'nın inşası için kampanya başlattıklarını belirterek, "Sevakin Adası'nın yeniden inşası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'a yaptığı ziyaret kapsamında Sudan-Türkiye arasında varılan anlaşma çerçevesinde gerçekleşti." dedi.

AA'nın haberine göre, Sudan hükümetinin anlaşmayı uygulayacağına vurgu yapan Hamid, kampanyanın içeriğine dair bilgi vermedi. Toplantıda konuşan Sevakin Adası İdaresi Başkanı Halid Saadan da Ada'nın yeniden önemli bir turizm merkezi haline gelmesi için kampanyanın önemine değinerek, bunun Kızıldeniz eyaletinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunacağını dile getirdi.

SEVAKİN ADASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan temasları kapsamında ziyaret ettiği ülkenin doğusunda yer alan Sevakin Adası, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu. Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanıyordu.

Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor. Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla, Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edildi.

Sudanlı uzmanlar, Sevakin Adası'nın İslam tarihinin başlıca merkezlerinden olduğunu belirterek, bu bölgenin tarihi itibarını geri kazanmasının, sadece Sudan için değil tüm Afrika ve İslam alemi için önemli bir mesele olduğunu ifade ediyor.