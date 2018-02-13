Erdoğan: Eğer böyle olmasaydı Afrin'i almıştık

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP yandaşlarının Türkiye'yi Afrin'de sivillere saldırmakla suçladığını hatırlatarak, "Eğer Türkiye'nin sivillere, mazlumlara zarar vermeme hassasiyeti olmasaydı, Afrin'i Allah'ın izniyle tek bir şehit vermeden, taş üstünde taş, omuz üzerinde baş bırakmadan şimdiye kadar çoktan almıştık." dedi.