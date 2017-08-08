Erdoğan düşmanlığı Almanlara kafayı yedirtti!

Saldırganlar için 'Erdoğan yanlısı' uydurmasını ortaya atıp, 'karışıklığın yurt geneline yayıldığı' yalanına başvurdu. Sanki dünyanın hiçbir yerinde benzer gerginlikler yaşanmıyormuş gibi, Türkiye'yi 'kaos ülkesi' olarak göstermeye kalktı.

Türkiye'yi karıştırmak için fırsat kollayan provokatörler şimdi de Konya-Beşiktaş süper kupa finalini hedef seçti. Provokatörler, taraftarları sahaya dökmek için her yolu denedi. Facianın eşiğinden dönüldü.



Samsun'daki Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek, Süper Kupa'nın sahibi olduğu maçın ardından olaylar çıktı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle ise iki takım taraftarlarından çok sayıda taraftar sahaya indi. Maç sırasında da yaşanan taşkınlıklarda sahaya atlayan taraftarlar güvenlik ekiplerince etkisiz hale getirilirken, sahaya kelebek tabir edilen kesici aletin atılması olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Siyah beyazlı oyuncu Quaresma çakıyı hakem Aydınus’a teslim etti. Her iki takımın tribünlerinde provokatörler başroldeydi. Taraftarlara sık sık sahaya inmeleri için telkinlerde bulunuldu.

HOLİGANLARIN ARASINA SIZDILAR

Yaşananalar kafalarda soru işaretleri bıraktı. Çocukların yiyeceği cipsler bile stadyumlara alınmazken sayısız patlayıcı ve meşalenin içeriye nasıl sokulduğu araştırılıyor. Holiganlar daha stada girmeden provokasyonların başladığı da belirlendi. Beşiktaşlı taraftarı taşıyan otobüste yapılan aramada çok sayıda kesici alet ele geçirildi. Beşiktaşlıların yanlarında getirdiği, üzerinde ''Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa'' yazılı pankart 'izin alınmadığı' gerekçesiyle içeri sokulmadı. Oysa Çarşı grubunun arasına karışan terör yanlıları, terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını içeren dövizi herkesin gözü önünde açtı. Faciaya davetiye çıkaran maç ile ilgili soruşturma açıldı.

ALMANLAR FIRSAT KOLLUYOR

Türkiye’ye karşı her platformda karalama kampanyası başlatan Almanya, olaylı karşılaşmanın ardından saldırıya geçti. Die Welt gazetesi, provokatörlerin başrolde olduğu olaylardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tuttu. Saldırganlar için 'Erdoğan yanlısı' uydurmasını ortaya atıp, 'karışıklığın yurt geneline yayıldığı’ yalanına başvurdu. Almanlar, dünyanın hiçbir yerinde benzer olaylar yaşanmıyor algısı oluşturmaya çalıştı. Türkiye’yi 'kaos ülkesi' olarak göstermek için her yola başvurdular.

Güneş