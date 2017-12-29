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Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında yaptığı seyahatlerde 144 bin kilometre yol katederek, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaşmış kadar yol yaptı.

29 Aralık 2017 Cuma 12:07
Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında yaptığı seyahatlerde 144 bin kilometre katederek, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaşmış kadar yol yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetiyle bu yıl bazıları resmi ziyaret kapsamında, bazıları da çeşitli zirve ve genel kurullara katılım şeklinde olmak üzere çok sayıda ülkeye gitti.

Yurt içi temasları kapsamında illeri de ziyaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belli aralıklarla ülkenin dört bir yanından gelen muhtarlarla bir araya geldi.

2017'de 26 ülkeye, 35 ziyaret yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretler kapsamında toplam 144 bin kilometre yol yaparak, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı.

Yılın ilk ziyaretini Afrika ülkelerine gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sırasıyla Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'da çeşitli temaslarda bulundu.

Erdoğan, Afrika dönüşü Arap ülkelerinde temaslarda bulunmak üzere, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

ABD'YE İKİ KEZ GİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile resmi bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mayıs'ta Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, ABD'ye ikinci ziyaretini ise 17 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak için gerçekleştirdi ve bir dizi resmi temaslarda bulundu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a giden Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek ve Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) 6. toplantısına katılmak üzere Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, daha sonra sırasıyla Hindistan, Rusya, Kuveyt, Çin, ABD, Belçika, Almanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Ürdün, Kazakistan, İran, Ukrayna, Sırbistan, Polonya, Azerbaycan, Yunanistan ve Gümülcine'ye giderek çeşitli temaslarda bulundu.

Erdoğan, yılın son yurt dışı ziyaretlerini ise Sudan, Çad ve Tunus'tan oluşan Afrika turuyla tamamladı.

Öte yandan Erdoğan, yurt dışı ziyaretleri kapsamında bazı ülkelere birden fazla gitti. Buna göre, ABD ve Suudi Arabistan'a iki, Katar ve Kuveyt'e üç defa giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya ise çeşitli nedenlerle dört kez ziyarette bulundu.

Erdoğan, Yunanistan'ı 65 yıl sonra ilk kez "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı" olarak ziyaret etti.

10 YABANCI DEVLET BAŞKANINI AĞIRLADI

Erdoğan, 2017'de yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra 10 devlet başkanını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Türkiye'ye yılın ilk resmi ziyaretini Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu yaparken, sırasıyla Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah da Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu.

2017'de toplam 32 devlet başkanıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 yabancı hükümet başkanını da kabul etti.

ERDOĞAN 42 ETKİNLİKTE HİTAP ETTİ

Yurt içi ve yurt dışında yıl boyunca ulusal ve uluslararası organizasyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 42 programda katılımcılara hitap etti.

Göreve gelmesinin ardından muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaya başlayan Erdoğan, bu geleneği 2017'de de sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilki 27 Ocak 2015'te gerçekleştirilen "Muhtarlar Toplantı"larına 2017 yılında da devam etti ve bu yıl muhtarları 10 kez Külliye'de ağırladı.

İİT, İSTANBUL'DA KUDÜS İÇİN TOPLANDI

Türkiye'de yıl içerisinde birçok uluslararası toplantı yapılırken, aralık ayında İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde olağanüstü toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla gerçekleşen İİT Olağanüstü Zirvesi'ne, 16'sı lider düzeyinde 48 ülkeden katılım oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi temasları kapsamında da birçok ili ziyaret etti. Katıldığı etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, yılın ilk ziyaretini Şanlıurfa'ya yaparken, aralarında Kars, Ağrı, Çorum, İzmir, Hatay, Kastamonu, Sinop, Bolu, Düzce ve Rize'nin bulunduğu 55 ili, 67 kez ziyaret etti.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 12:07
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