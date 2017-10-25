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Erdoğan devreye girdi, Tatar liderler serbest bırakıldı

Rusya işgali altında bulunan Kırım'daki iki Tatar lider Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle serbest bırakıldı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 16:54

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Rusya işgali altında bulunan Kırım'da iki Tatar liderin serbest bırakıldığını ve ardından Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Poroşenko, Kırımlı muhaliflerin serbest bırakılmasındaki rolünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kırımlı iki liderin Ankara'ya geldiği, yarın ise Kiev'e gidecekleri belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 16:54
  1. cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
  2. Poroşenko
  3. kırım
  • CelalCelal2 sa önce
    Gerçek ve Sultan ikinize de katılıyorum. Türkiye cumhuriyetleri başkanları zaten kafir ve SSCB ( yani Rus) peykini henüz terk etmemişler.
  • MehmetyaziciMehmetyazici3 sa önce
    Guzelhaber
  • SultanSultan4 sa önce
    Tamam orası güzeldir da, Türkiyedeki Kafkas ve Özbek mültecileri topyekun içeri alınıyorlar deport edilecek şekilde bebek yaşlı bakmadan??
  • GerçekGerçek6 sa önce
    ALLAHCCmısırın CumhurbaşkanıMursikardeşimizi de kurtarmayı nasip etsin.
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