Erdoğan devreye girdi, Tatar liderler serbest bırakıldı
Rusya işgali altında bulunan Kırım'daki iki Tatar lider Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle serbest bırakıldı.25 Ekim 2017 Çarşamba 16:54
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Rusya işgali altında bulunan Kırım'da iki Tatar liderin serbest bırakıldığını ve ardından Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.
ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ
Poroşenko, Kırımlı muhaliflerin serbest bırakılmasındaki rolünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Kırımlı iki liderin Ankara'ya geldiği, yarın ise Kiev'e gidecekleri belirtildi.