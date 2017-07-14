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Erdoğan: Devlet mi besleyecek bunları?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 temmuz Paneli'nde yaptığı konuşmada, "Diyorlar ki bu kadar kişi işinden oldu, ne olacak onlara? Gitsin özel sektörde çalışsınlar bize ne, devlet mi besleyecek bunları? Bunları devlet besledi gelip devlete ihanet ettiler" dedi.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:24
Erdoğan: Devlet mi besleyecek bunları?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 temmuz Paneli'nde yaptığı konuşmada, "Diyorlar ki bu kadar kişi işinden oldu, ne olacak onlara? Gitsin özel sektörde çalışsınlar bize ne, devlet mi besleyecek bunları? Bunları devlet besledi gelip devlete ihanet ettiler" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

DEVLET Mİ BESLEYECEK BUNLARI

Diyorlar ki bu kadar kişi işinden oldu, ne olacak onlara? Gitsin özel sektörde çalışsınlar bize ne, devlet mi besleyecek bunları? Bunları devlet besledi gelip devlete ihanet ettiler. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir. Bu 657'nin de bir mutabakat sağlanabilse, aynen Batı'da olduğu gibi 657'nin memur işçi ayrımı olarak değil tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman zaten çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:24
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