Cloudflare

Erdoğan dev projenin açılışına video konferansla katıldı

Ilgaz Dağı'na inşa edilen "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli" Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla resmen hizmete açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferansla katılarak sürpriz yaptı.

Erdoğan dev projenin açılışına video konferansla katıldı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 15:11
Bu haber 2.646 kez okundu

Kış aylarında sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan Ilgaz Dağı'na inşa edilen "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli", Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

ERDOĞAN VİDEO KONFERANSLA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tünelin açılışına video konferansla katıldı.

Erdoğan, tünelin açılışının ardından Ilgaz Dağı'nın 8,5 dakikada geçileceğini söyledi.

Tünelin hizmete girmesiyle, hem sürücülerin hem de turizmcilerin ve bölgedeki esnafın yüzü gülecek.

İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayacak tünel için 2012'de vurulan ilk kazmanın ardından onlarca çalışan, yer altında yüzlerce metre yol katederek bin 875 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı'nı adeta dize getirdi.

Giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370, diğeri ise 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşımın daha hızlı ve güvenli sağlanması amaçlanıyor.

TRAFİĞE AÇIK EN UZUN TÜNEL OLACAK

Tünel açıldıktan sonra 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak, 11,4 kilometreye inecek. Yolda herhangi bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş süresi, 8 dakikaya düşecek. Projesi hazırlanmış tüneller arasında 3. sırada olan tünel, kullanılmaya başlandığında, "trafiğe açık en uzun tünel" unvanını alacak.

Tünelle ortalama seyahat süresinde yıllık 345 bin 655 saat, akaryakıt tüketiminde de 8 milyon 300 bin litre tasarruf sağlanması bekleniyor. Getirileri sadece bunlarla sınırlı kalmayan tünelin ekonomiye katkısının ise 38 milyon 200 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

SÜRÜCÜLERİ "KÖPEK BALIĞI AĞZI" KARŞILAYACAK

Faaliyete geçmesiyle Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntem, tünelin girişinde sürücüleri karşılayacak. Araçlar, "köpek balığı ağzına" benzetilen giriş ve çıkışlardan tüneli kullanacak.

Bölgedeki sanayi kuruluşlarına da katkı sağlayacak tünel, özellikle İç Anadolu bölgesindeki fabrikaların ürünlerini Karadeniz'e ulaştırmasını, İnebolu Limanı'na getirilen ürünlerin de iç bölgelere daha kolay taşınmasını sağlayacak.

 
EtiketlerBinali YıldırımRecep Tayyip ErdoğanIlgaz 15 Temmuz İstiklal TüneliIlgaz Dağı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
"Gülen akıl hastanesine götürüldü""Gülen akıl hastanesine götürüldü"

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, terör…

El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek planEl Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan

Terör örgütü DEAŞ PKK'nın Diyarbakır Sur'da uyguladığı taktiği El Bab'da…

Allah-u Ekber Dağları'nda -20 derecede saygı nöbeti!Allah-u Ekber Dağları'nda -20 derecede saygı nöbeti!

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, KAÜ Sarıkamış Beden…

"Müslüman Noel kutlamaz" eylemi yapan gençlere taciz!"Müslüman Noel kutlamaz" eylemi yapan gençlere taciz!

Anadolu Gençlik Derneği Tuzla Şubesi, geçtiğimiz Pazar günü Tuzla'nın en…

FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...

Paralel İhanet Çetesi’nin Alevi vatandaşları çeşitli vaatlerle kendi ekseninde hareket…

FETÖ'den fitne operasyonu! O ülkeyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştı!FETÖ'den fitne operasyonu! O ülkeyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştı!

FETÖ'nün Mısır üzerinden Arapça yayın yapan ZamanArabic.com sitesi yalanda sınır…

PKK’ya büyük darbe… O isim gözaltına alındıPKK’ya büyük darbe… O isim gözaltına alındı

İzmir'de KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet…

Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları sonucu Halep'ten tahliye edilen muhalif savaşçıların…

Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...

Denizli’de başlayan Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılan…