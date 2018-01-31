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'Erdoğan, Davutoğlu ile Abdullah Gül'ü konuştu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu'nun geçen pazartesi günü Beştepe'de yaptıkları 3 saatlik görüşmeyle ilgili yazar Abdülkadir Selvi'den çarpıcı bir iddia geldi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:28
'Erdoğan, Davutoğlu ile Abdullah Gül'ü konuştu'

Selvi, görüşmenin ana gündeminin Abdullah Gül'ün son dönemdeki çıkışları olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz hafta pazartesi günü Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat görüşmüş, ardından da Davutoğlu bu pazartesi Silivri'deki FETÖ darbe davasını izlemeye gitmişti. Davutoğlu dün de AK Parti Grup Toplantısı'na Erdoğan ile birlikte gelmiş ve en ön sırada Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile yan yana oturmuştu.

Tüm bunlar üzerine "neler oluyor, ne konuştular?" soruları alıp başını giderken, yazar Abdülkadir Selvi, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çıkışıyla yaşanan tartışmanın da ele alındığı kulağıma geldi" diye yazdı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

MECLİS'TEKİ GÖRÜNTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısına, sağında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, solunda Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte girdi. Salonda ise sağına Binali Yıldırım’ı soluna Ahmet Davutoğlu’nu alarak oturdu.

ÜÇ SAATİN 1.5 SAATİ İÇ POLİTİKA

Ama onun öncesi vardı. Erdoğan ile Davutoğlu 22 Ocak Pazartesi günü 3 saat süren bir görüşme yaptılar. Görüşmenin yarısı başta Afrin operasyonu olmak üzere dış politikadaki gelişmelerdi, diğer yarısında ise iç politika konuşuldu.

KULAĞIMA GELDİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çıkışıyla yaşanan tartışmanın da ele alındığı kulağıma geldi. Davutoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği dönemde güçlü bir şekilde Erdoğan’ın yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yanına Davutoğlu’nu diğer yanına Yıldırım’ı alarak, parti içi birlik ve beraberliği tahkim edici önemli bir adım attı. Liderlik bu işte.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 11:28
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Abdullah Gül
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Binali Yıldırım
  5. Abdulkadir Selvi
  • ZaferZafer48 dk önce
    Kulağına gelmedi bana göre kıçından uyduruyorsun yada tasmani tutan efendilerinin metnini ben yazdım şeklinde gosteriyosun adamların buluşmasını sırf gül için toplandı şeklinde göterip Erdoğanın işinin zor olduğu algısı cabadindasiniz artık millet bunları yutmaz selvi misin çalı misin sizi vatan hainleri
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