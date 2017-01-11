Erdoğan dava arkadaşını yanlız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dava arkadaşı TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.

Sağlığı son derece iyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret esnasında TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın eşlik etti. Muhabirlerin meclis başkanının sağlık durumu ile ilgili sorusuna Aydın, "Sağlık durumunda bir sıkıntı yok, gayet iyi. Uygun bir ortamda doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlığı son derece iyi, değerleri çok iyi, morali yerinde. En kısa sürede normal servise çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızın bir ziyareti oldu, iyi oldu, moral oldu" diye yanıt verdi.

Erdoğan'ın dava arkadaşı

Ak Parti'nin kuruluş toplantıları kendi deyimiyle onun evinden gerçekleşti ve partinin isim babası olarak öne çıktı. İlerleyen yaşına rağmen dinç bir görüntüsü ile siyasette yer almadığı yıllarda MTTB teşkilatlarına 'amcalık' , Birlik Vakfı teşkilatlarına ise 'abilik' yaparak sivil toplumun gelişimini ön plana çıkarttı. AKP kurulduktan sonra kendi isteğiyle bir süre siyasette yer almamış ardından gelişen süreçlerde kendisine ihtiyaç duyulduğu beyanı üzerine 2015 seçimlerinde İstanbul 1. bölge 1.sıra adayı olarak meclise girip, ardından meclis başkanı oldu.