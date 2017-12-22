Erdoğan canlı yayınca açıkladı: Bizden vatandaşlık istiyor

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye gelen Down Sendromlu Muhammed et-Tavil’in Türk vatandaşı olmak istediğini ifade ederek, “29 yaşında Down sendromlu Muhammed dün buradaydı. Bakanlarımızı ziyaret ettiler. Muhammed bir başka. Nerede bir İsrail askeri saldırıya geçiyorsa, Muhammed orada. Oraya gidiyor ama kurşun falan isabet etmiyor. Geldi, içeri girerken zaten tekbir getirdi. Bir tarafta iman, öbür tarafta imansız paslı yürek var. Muhammed bizim misafirimiz, ama bizden bir de vatandaşlık istiyor. Burayı çok seviyor, Türkleri çok seviyor. Vatandaşlık istiyor.” dedi.