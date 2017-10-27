Erdoğan, Melike Hatun Camisi'nin açılışında 'Fatiha' suresini okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ankara'da yeni yapılan Melike Hatun Camisi'nde kıldı.27 Ekim 2017 Cuma 14:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Melike Hatun Camisi'ne geçti. Erdoğan, Melike Hatun Camisi'nde 'Fatiha' suresini okudu.
BAŞBAKAN YILDIRIM'DA ORADA
Başbakan Yıldırım da cuma namazını Erdoğan ile beraber kıldı. Daha Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, camide vatandaşlarla selamlaştı.