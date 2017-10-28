Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Medya
Otomotiv
Biyografi
Tümü
Tarih
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
O ülke Irak’a ve Barzani'ye askeri yardımları kesti
Taliban ABD helikopterini düşürdü: 43 ölü
DEAŞ'ın sızdırdığı fotoğraf ortalığı karıştırdı
Piyasa neden hırçınlaştı ?
Erdoğan cami açılışında o sureyi okudu
Melih Gökçek istifa edeceği saati açıkladı
FETÖ'cü isimden sitem: Bana Fevzi diyorlar
Gökçek personele veda etti
Fenerbahçe'ye son saniye şoku
Şenol Güneş'in parlattığı golcüler
Fenerbahçe'den bedavaya ayrıldı, şimdi değerine paha biçilemiyor!
5 oyuncudan kendilerine kulüp bulmaları istendi!
Çinliler kesenin ağzını açtı: 70 milyon Euro teklif ettiler!
Darbeci polis: ''Şehitlerimizin intikamını aldık''
Bir hafta içinde 2 komutanını kaybettiler
Katalonya adım adım bağımsızlığa yürüdü
Kasımpaşa Göztepe'yi durdurdu
Transfer ettiği futbolcu kaçırılan uçakta olan Saffet Sancaklı
Trafikte yol tartışması: Sizce kim haklı?
Trabzonsporlu futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Erdoğan cami açılışında o sureyi okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Melike Hatun Camii'nin açılışında Fatiha suresini okudu.
28 Ekim 2017 Cumartesi 08:43
Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 08:43
Recep Tayyip Erdoğan
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
fehim
1 sa önce
MaŞALLAH Cumhur Başkanımız çok Güzel okuyor mahrecleri Süper çıkartıyor
Bugünkü Akit
Gündem
Hırsız PKK sivilleri vurdu
Gündem
“Bakü-Tiflis-Kars” demiryolu müjdesi
Gündem
Devletin zirvesi cami açılışında
Gündem
Müslüman şefkati Coni’yi yumuşattı
Gündem
Yerli tüfeklerimiz komandolarda
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Kennedy’yi kim öldürdü!
Ahmet Varol
Doğu Guta’da sessiz ölüm
Ali Karahasanoğlu
Bu Kemal, CHP’ye başkan değil, mahalleye muhtar bile olmamalı!
D. Ferhat Dizdaroğlu
Ekim takvimi
İslam Memiş
Döviz borcu olan ne yapacak ?
Latif Erdoğan
Bir bağlılık çağrısı
Mehmet Koçak
İhanet ve Kürtlerin birbiriyle savaşı
Mehtap Yılmaz
Feto ucubesi kime dil çıkarmış?
Sedat Yılmaz
Sığ piyasada balık avlama operasyonu!
Sefa Saygılı
FETÖ’cüler ne durumda?
Sinan Burhan
“Seni Başkan Yaptırmayacağız Erdoğan”
Tuğrul Özgen
Barzani nerede hata yaptı?
Yaşar Değirmenci
Dinimiz hayat tarzımızdır!
Yavuz Bahadıroğlu
Ruznamemden notlar 5
Zekeriya Say
“Bu çirkin asrın birkaç dakikalık güzeli Meral Akşener!”
Son Eklenen Haberler
Marby: Gelecekte her şey cep..
Yeni akademik yılın açılış dersi bakan..
13 akaryakıt şirketine 2,6 milyon lira..
Kağıt toplayıcılarının hali yürek burktu
Bir ilk yaşandı, Trump'tan 29 Ekim...
Eskişehir'de kamyon otobüsle çarpıştı:..
Dr. İhsan Şenocak açığa alındı.....
O ülke Irak’a ve Barzani'ye askeri..
FETÖ’de kılıçlar çekildi… Bu kareleri..
MEB personeline diksiyon eğitimi verildi
Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak'ın..
Bunalıma girdi, pompalıyı ateşledi
Başbakan Yardımcısı Şimşek:..
Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler hırsız..
Taliban ABD helikopterini düşürdü: 43..
51 terörist öldürüldü, komandolar..
Konutta en yaşlı o ilçe oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ehliyet ve..
Afgan heyetinden Büyük Birlik..
Döviz borcu olanlar ne yapacak?
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
Günün Karikatürü
Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var