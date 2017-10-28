Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan cami açılışında o sureyi okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Melike Hatun Camii'nin açılışında Fatiha suresini okudu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 08:43
Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 08:43
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  • fehim fehim1 sa önce
    MaŞALLAH Cumhur Başkanımız çok Güzel okuyor mahrecleri Süper çıkartıyor
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Marby: Gelecekte her şey cep telefonuna bağlı olacak
  1. Marby: Gelecekte her şey cep..
  2. Yeni akademik yılın açılış dersi bakan..
  3. 13 akaryakıt şirketine 2,6 milyon lira..
  4. Kağıt toplayıcılarının hali yürek burktu
  5. Bir ilk yaşandı, Trump'tan 29 Ekim...
  6. Eskişehir'de kamyon otobüsle çarpıştı:..
  7. Dr. İhsan Şenocak açığa alındı.....
  8. O ülke Irak’a ve Barzani'ye askeri..
  9. FETÖ’de kılıçlar çekildi… Bu kareleri..
  10. MEB personeline diksiyon eğitimi verildi
  11. Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak'ın..
  12. Bunalıma girdi, pompalıyı ateşledi
  13. Başbakan Yardımcısı Şimşek:..
  14. Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler hırsız..
  15. Taliban ABD helikopterini düşürdü: 43..
  16. 51 terörist öldürüldü, komandolar..
  17. Konutta en yaşlı o ilçe oldu
  18. Resmi Gazete'de yayımlandı! Ehliyet ve..
  19. Afgan heyetinden Büyük Birlik..
  20. Döviz borcu olanlar ne yapacak?
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var
TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var