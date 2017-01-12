Erdoğan çağrı yaptı, dolar düştü!

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Dün 3,94'ü aşarak tüm zamanların en yükseğini gören dolar, sabah saatlerinde 3,9290 seviyesindeyken Merkez'den gelen hamleyle düştü.

Dolar/TL TCMB'nin miktar yöntemiyle haftalık repo ihalesi açmamasının ardından 3,92 civarından 3,7718'e kadar geriledi.

Fitch'ten Türkiye'nin notunun düşürülme riski olduğuna dair açıklama sonrası dolar hafif yükselse de kalıcı olmadı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN "DÖVİZ" YORUMU

Beştepe'deki muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz üzerinden spekülasyon yapıldığını belirterek, "Döviz kurunu silah gibi kullanıyorlar. Merkez Bankası ve tüm bankalar bu oyunu bozmalı. Merkez Bankası gerekli tedbirleri alacak imkan ve kabiliyete sahiptir. Bu konuda fedakarlık yapılacaksa tam zamanıdır" açıklaması yaptı. Erdoğan'ın açıklaması sonrasında kur 3,7718 ile günün en düşük seviyesini gördü.

MERKEZ BANKASI TÜRK LİRASI'NA İŞARET ETTİ

Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ancak bankalar MB'den yüzde 8,50 faizle kotasyon yoluyla repo imkanından ve yüzde 100 faizle geç likidite penceresinden de yararlanabilecek.

Merkez'in 1 hafta vadeli repo ihalesi açmaması likidite politikasında daha sıkı bir duruş anlamına geliyor. TCMB haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonluyordu.

Analistler teknik açıdan dolar/TL'nin 3,87 seviyesinin destek, 3,92 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ YÜZDE 3'E YAKLAŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,36 yükselerek 79 bin 499 puandan tamamlarken, saat 14.36 itibari ile yüzde 2,76 yükselişle 79 bin 807 puandan işlem görüyor.

Güne, döviz piyasalarında yaşanan yükselişlere karşın primli başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) repo ihalesi açmamasının ardından döviz kurlarındaki gerileyişin etkisiyle yükselişini hızlandırdı.

BORSA İSTANBUL NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının döviz kurlarında değer kayıplarına neden olduğunu vurgulayarak, bu değer kayıplarının BIST 100 endeksindeki yükselişi desteklediğini ve banka pay piyasalarında alımların güçlendiğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 77.700 seviyesinin destek, 80.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.