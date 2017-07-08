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İstanbul Ticaret Odası'ndan Erdoğan'ın çağrısına destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FETÖ davalarını takip edin çağrısına İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) büyük bir destek geldi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:09
İstanbul Ticaret Odası'ndan Erdoğan'ın çağrısına destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, STK temsilcilerine verdiği iftar yemeğinde, hem FETÖ'den yargılananların mahkemelerde şov yapmalarına izin vermemeleri hem de gördükleri eksikleri söylemeleri için STK temsilcilerine bu davaları takip etmeleri çağrısında bulunmuştu.

İTO'dan ise bu çağrıya yanıt geldi. İTO Başkanı İbrahim Çağlar, ''400 bin üyemiz hain darbe girişimini yapanlara tepkimizi koyacağız'' dedi.

13 TEMMUZ'DA OYLAMAYA GİDİYORLAR

İTO, genelkurmayda yaşananlara ilişkin çatı davası başta olmak üzere tüm FETÖ davalarına müdahillik talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Kuruluş, konuyu 13 Temmuz'da mecliste oylama kararı aldı. Yetki alındıktan sonra tüm FETÖ davalarına müdahil olmak için başvuru yapılacak. 

'400 BİN ÜYEYE ÇAĞRIDA BULUNACAĞIZ'

FETÖ'cü sanıkların duruşmalardaki stratejisinin işi sulandırmak üzerine kurulu olduğunu ifade eden Çağlar, 400 bin üyeye davalara katılmaları için çağrıda bulunacaklarını belirterek, "Müdahillik önemli bizim için. FETÖ ile ilgili birçok dava var. Biz bu davaların hepsine müdahil olacağız. Başta ben olmak üzere tüm yönetim kurulu, meclis ve 400 bin üyemiz hain darbe girişimini yapanlara tepkimizi koyacağız. Katılamadığım duruşmalarla ilgili yönetim kurulumuza raporlar gelecek. Biz de elimize gelen bilgilerle gerekirse sanıklara avukatlarımız aracılığıyla soru soracağız." diye konuştu.

DAVALARA MÜDAHİL OLUNCA NE OLUYOR?

Öte yandan davalara müdahil olarak katılanlar, sürecin gidişini değiştirecek kanıtları mahkemeye verebiliyor, doğrudan ya da avukatları aracılığıyla sanıklara soru sorabiliyorlar. 

Sabah

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:09
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. istanbul ticaret odası
  3. FETÖ
  • AsenaAsena1 sa önce
    Bu vatan, kefeniyle dolaşanlarındır....
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Çok Doğru Bir Karar.
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