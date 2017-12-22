Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Erdoğan çağırdığında hepsini iptal ettim'

Malezya’daki “Kudüs Mitingi”nde konuşan Başbakan Necip Rezak, "Erdoğan çağırdığında bütün toplantılarımı iptal ettim" dedi.

22 Aralık 2017 Cuma 14:56
'Erdoğan çağırdığında hepsini iptal ettim'

Malezya’nın Putrajaya şehrinde ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için “Kudüs Mitingi” düzenlendi.

Putrajaya'daki Putra Camisi’nde cuma namazının ardından gerçekleşen mitinge, Başbakan Necip Rezak, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dahil yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Katılımcılar İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak, “Kudüs’e Sahip Çık”, “Siyonistlere Hayır”, “Kahrolsun İsrail” gibi pankartlarla ABD’nin Kudüs kararını protesto etti.

Gösteride konuşan Rezak, ABD Başkanı Donald Trump’un Filistin’i destekleyen ülkelere karşı finansal tehditlerine değinerek, “Hiçbir zaman ABD’den borç veya yardım istemedik. Aksine onlar bizden birçok konuda yardım istiyor. Mesela uçaklarını satın almamız konusunda bizden yatırım yapmamızı istemesi gibi.” diye konuştu,

- "Müslümanlar arasındaki dayanışmayı tsunami haline getirelim"

Rezak, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına karşı Müslümanlara birlik çağrısı yaparak şunları kaydetti:

“Aramızda olan siyasi farklılıkları unutalım. Sorunlara karşı birleşebilme kabiliyetine sahibiz. Yeşil, kırmızı, turuncu veya başka renkte olup olmadığımız önemli değil. Aynı amacı paylaştığımız sürece, bu sorunları aşabiliriz. Bu dayanışmayı İslam'ın yükselişi için bir tsunami haline getirelim.”

 

- “Ne olursa olsun İslam’ın kutsallığından taviz vermeyeceğiz”

Rezak, Müslümanların değerlerine her zaman sahip çıkacağını belirterek, “Bizim gururumuz ve onurumuz var. Trump'la ilişkilerim iyi olabilir. Ancak, ne olursa olsun İslam’ın kutsallığından taviz vermeyeceğiz.” dedi.

- “Erdoğan çağırdığında bütün toplantılarımı iptal ettim”

Rezak, Türkiye’nin Kudüs konusundaki çabalarından övgüyle söz etti.

Türkiye’nin Kudüs konusundaki hassasiyetine dikkati çeken Rezak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Kudüs açıklamasından sonra beni aradı ve 13 Aralık’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne çağırdı. O tarihlerde başka temaslarım olacaktı. Ancak bu konudan daha önemli birşey olamazdı.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 14:56
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Başbakan Necip Rezak
  • HayatiHayati10 sa önce
    Sizleri seviyoruz gardaslarim
  • FahriFahri1 gün önce
    Oğlum esas başarı seni ebenden peydahlayan ingiliz amerikan ajanlarında. Keşke bilsen.
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu1 gün önce
    İşte osmanlı nın geri gelmesini bundan istemiyorlar. Evvelallah yakında hilafet geri gelecek ve daha sonrası malum.
  • TcTc1 gün önce
    Allah razı olsun kardeşim
  • GürselGürsel1 gün önce
    Helal sana baskan
  • hamidohamido1 gün önce
    Islam alemi aynı ruhla yürüse haçlı kafirler topluluğu bize asla zarar veremez.
  • DenyoDenyo1 gün önce
    Erdoganin birsonraki adresi MALEZYA...
  • KocasolakKocasolak1 gün önce
    HAK HİLALİ birliği adı altında yeni bir birlik kutulmalı islam bifliği demek ezilen diğer ülkeleri dışarda bırakacağı için böyle kamuflaj kullanmalıyız. BMde küçük ülkeler dahi oy hakkına sahiptir, hepsinin oy una ihtiyaç gerekebilir, oyunu kurallarına göre oynamalıyız. Nato hırıstiyan askeri birlik olmasına, haç ile sembolize edilmesine rağmen kamufle isim kuzey atlantik askeri paktı ile iş görüyor. Bizde hilal ile sembolize edip kamufle isim koymalıyız, venezueladan brezilyaya kuzey koreden gürcistana kadar geniş bir katılım sağlıyabiliriz.
  • Ömer gencÖmer genc1 gün önce
    Eyvallah sayın Başbakan ..Sonuçta Reis çağırdı mı rüzgar farklı eser güneş farklı doğar...
  • İslamİslam1 gün önce
    Mümin böyle olmalı. Konu namusunsa daha önemli ne olabilir. Tebrik ederim.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
  1. Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
  2. Binlerce aileye müjde
  3. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
  4. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  5. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  7. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  8. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  9. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  10. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  11. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  12. Lider, Adana'da yara aldı
  13. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  14. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  15. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  16. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  17. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  18. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  19. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  20. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi