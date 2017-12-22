'Erdoğan çağırdığında hepsini iptal ettim'
Malezya’daki “Kudüs Mitingi”nde konuşan Başbakan Necip Rezak, "Erdoğan çağırdığında bütün toplantılarımı iptal ettim" dedi.22 Aralık 2017 Cuma 14:56
Malezya’nın Putrajaya şehrinde ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için “Kudüs Mitingi” düzenlendi.
Putrajaya'daki Putra Camisi’nde cuma namazının ardından gerçekleşen mitinge, Başbakan Necip Rezak, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dahil yaklaşık bin 500 kişi katıldı.
Katılımcılar İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak, “Kudüs’e Sahip Çık”, “Siyonistlere Hayır”, “Kahrolsun İsrail” gibi pankartlarla ABD’nin Kudüs kararını protesto etti.
Gösteride konuşan Rezak, ABD Başkanı Donald Trump’un Filistin’i destekleyen ülkelere karşı finansal tehditlerine değinerek, “Hiçbir zaman ABD’den borç veya yardım istemedik. Aksine onlar bizden birçok konuda yardım istiyor. Mesela uçaklarını satın almamız konusunda bizden yatırım yapmamızı istemesi gibi.” diye konuştu,
- "Müslümanlar arasındaki dayanışmayı tsunami haline getirelim"
Rezak, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına karşı Müslümanlara birlik çağrısı yaparak şunları kaydetti:
“Aramızda olan siyasi farklılıkları unutalım. Sorunlara karşı birleşebilme kabiliyetine sahibiz. Yeşil, kırmızı, turuncu veya başka renkte olup olmadığımız önemli değil. Aynı amacı paylaştığımız sürece, bu sorunları aşabiliriz. Bu dayanışmayı İslam'ın yükselişi için bir tsunami haline getirelim.”
- “Ne olursa olsun İslam’ın kutsallığından taviz vermeyeceğiz”
Rezak, Müslümanların değerlerine her zaman sahip çıkacağını belirterek, “Bizim gururumuz ve onurumuz var. Trump'la ilişkilerim iyi olabilir. Ancak, ne olursa olsun İslam’ın kutsallığından taviz vermeyeceğiz.” dedi.
- “Erdoğan çağırdığında bütün toplantılarımı iptal ettim”
Rezak, Türkiye’nin Kudüs konusundaki çabalarından övgüyle söz etti.
Türkiye’nin Kudüs konusundaki hassasiyetine dikkati çeken Rezak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Kudüs açıklamasından sonra beni aradı ve 13 Aralık’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne çağırdı. O tarihlerde başka temaslarım olacaktı. Ancak bu konudan daha önemli birşey olamazdı.” ifadelerini kullandı.
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Hayati10 sa önce Sizleri seviyoruz gardaslarim Fahri1 gün önce Oğlum esas başarı seni ebenden peydahlayan ingiliz amerikan ajanlarında. Keşke bilsen. Allah'ın bir kulu1 gün önce İşte osmanlı nın geri gelmesini bundan istemiyorlar. Evvelallah yakında hilafet geri gelecek ve daha sonrası malum. Tc1 gün önce Allah razı olsun kardeşim Gürsel1 gün önce Helal sana baskan hamido1 gün önce Islam alemi aynı ruhla yürüse haçlı kafirler topluluğu bize asla zarar veremez. Denyo1 gün önce Erdoganin birsonraki adresi MALEZYA... Kocasolak1 gün önce HAK HİLALİ birliği adı altında yeni bir birlik kutulmalı islam bifliği demek ezilen diğer ülkeleri dışarda bırakacağı için böyle kamuflaj kullanmalıyız. BMde küçük ülkeler dahi oy hakkına sahiptir, hepsinin oy una ihtiyaç gerekebilir, oyunu kurallarına göre oynamalıyız. Nato hırıstiyan askeri birlik olmasına, haç ile sembolize edilmesine rağmen kamufle isim kuzey atlantik askeri paktı ile iş görüyor. Bizde hilal ile sembolize edip kamufle isim koymalıyız, venezueladan brezilyaya kuzey koreden gürcistana kadar geniş bir katılım sağlıyabiliriz. Ömer genc1 gün önce Eyvallah sayın Başbakan ..Sonuçta Reis çağırdı mı rüzgar farklı eser güneş farklı doğar... İslam1 gün önce Mümin böyle olmalı. Konu namusunsa daha önemli ne olabilir. Tebrik ederim.