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Erdoğan, Çad'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 12.50'de Çad'ın başkenti Encemine'ye hareket etti.

26 Aralık 2017 Salı 13:19
Erdoğan, Çad'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hartum Uluslararası Havaalanı'ndan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve eşi Widad Babiker Ömer Modawi'nin yanı sıra Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Sudanlı üst düzey yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Sudan'dan ayrıldı.

ÇAD'IN ARDINDAN TUNUS'U ZİYARET EDECEK

Afrika ziyareti kapsamında Sudan'ın ardından ikinci durağı Çad olan Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby ile baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak.

Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası Çad Cumhurbaşkanı Deby tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verilecek.

Erdoğan, temasları sonrasında Tunus Kartaca Havaalanı'na hareket edecek.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 13:19
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad'a gitti
  2. özel uçak

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