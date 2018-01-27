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Erdoğan: Bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Tüneli'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:13
Erdoğan: Bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Açılışını yaptığımız, semtimin en hassas noktası diyebileceğim Kasımpaşa Tüneli'nin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İstanbul'a kazandırdıkları bu hizmet için Başbakan Binali Yıldırım'a, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a, eski büyükşehir belediye başkanımız Kadir Topbaş'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a ve yüklenici firma yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 

Kaderimin Kasımpaşa ve İstanbul'da yazılmış olmasından çok bahtiyarım. Belediye başkanı olarak bizi seçtiğiniz günden itibaren milletimize hizmet ettik.

 

 

3 BİN DEAŞ'LIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.

İşte görüyorsunuz bunlar Kilis'te camideki sivil vatandaşlarımıza saldırıyorlar. Yahu bunlar dinsiz, bunlar kitapsız, bunlar Allah'sız!

ALMANYA, BELÇİKA NEYİ BEKLİYOR?

Türkiye kendi güvenliği için üzerine düşünleri yaparken bunu elbette müttefikleriyle hayata geçirmek ister. Batı'da şu anda terör örgütleri camilerimizi yakıp yıkıyor, Almanya'daki son gelişmeler... Almanya daha neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa, benim polisim de izlese acaba dünya buna ne der?

Kusura bakmasınlar. Elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. 9 gün içinde 394 teröristi etkisiz hale getirdik.

DÜNYA GÖRDÜ AMA MÜTTEFİĞİMİZ GÖRMEDİ

Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 13:13
  1. erdogan
  2. cumhurbaşkanı
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