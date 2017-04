Erdoğan bundan sonra ne yapmalı? O yazardan 20 öneri

İŞTE O YAZI:



1- İslâmî duyarlıkları güçlü, dünyayı iyi tanıyan, vizyonu geniş, dertli bir kadro kurulmalı, çete'ler, temizlenmeli.



2- İnsanımızı çözen, İslâm'la ilişkisini sıfırlayan ''salaş'' bir kuşak yetiştiren, çocuklarımızı sığ ve değerlerimizi çözücü tüketim kültürünün kölesi haline getirerek mankurtlaştıran eğitim, kültür ve medyada devrim yapılmalı.



Eğer bu üç alanda devrim yapılmazsa, 20 yıl içinde yok oluruz! Her zaman söylediğim gibi, 10 yılda yüzyılın tohumları ekilmeli.



3- Ehliyet ve liyakat sahibi insanlarla çalışmalı.



Sağına ''yol açacak'' Hz. EBUBEKİR, soluna ''adaleti hatırlatacak'' Hz. ÖMER KARAKTERi yerleştirmeli.



4- İslâmî ilkelerle yoğrulan, herkese hayat hakkı tanıyan medeniyet iddialarımıza dayalı kısa, orta, uzun vadeli kapsamlı bir gelecek tasavvuru geliştirilmeli ve yol haritası çizilmeli.



5- Genç kuşak hızı ve hazzı kutsayan tüketim kültürünün KÖLEsine dönüşüyor. İslâmî şuuru gelişkin, dünyayı iyi tanıyan, özgüveni yüksek, kompleksiz bir gençlik yetiştirilmeli.



6- İslâm Birliği'nin kurulmasını sağlayacak fikrî, kültürel, sanatsal, sosyal, siyasî, ekonomik ve stratejik yapı taşları döşenmeli.



7- Ruhsuz kentler yaptık. Medeniyetler tarihinin en güzel, en estetik, en âdil örneklerini oluşturan Osmanlı şehirlerini yok ettik; bu güzelim şehirlerimiz Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da ve Arap dünyasında yaşıyor artık.



TOKİ Canavarı yok edilmeli, ŞİİR-ŞEHİRlerimiz diriltilmeli!



8- Pergelin sabit ayağını İSLÂM'a basan, hareketli ayağıyla DÜNYAya açılan, Arapça, İngilizce ve Latince bilen, Kendini HAKİKATE adayan, bu dünyada yaşayan ama bu dünyayı yaşamayacak, çağrısı çağını kuracak önümüzü açacak bizi medeniyet yolculuğuna çıkaracak vefakâr, cefakâr ve fedakâr bir öncü kuşak yetiştirilmeli.



9- Tarihi kitle değil, ilim, irfan ve hikmet yolcusu, insan-ı kâmil timsali öncü kuşaklar yapar.



Yeni Gazâli, İmam Rabbânî, İbn Arabî, Yunus, Sinan ve Itrî'ler yetiştiremezsek yok oluruz!



10- Acilen çaplı, küre ölçekli en az bir İslam Üniversitesi kurulmalı. Ezher'le, İslamabad'la, Suud'la yarışmalı.



İSTANBUL yeniden ÇEKİM MERKEZİ OLMALI!



11- Dünya çapında parlak isimler yetiştirecek, küre ölçekli, çok dilli bir medeniyet üniversitesi kurulmalı.



AB, ABD, Rusya, Çin, Hint, İbrani, Türk, Arap dünyası enstitüleri hatta üniversiteleri açılmalı.



12- Hem KUR'ÂN hem de SÜNNET Üniversiteleri kurulmalı; burada dünya çapında çığır açacak çalışmalar yapılmalı.



Ayrıca Hıristiyan, Yahudi, Budizm, Hindu, Tao, Şinto enstitüleri açılmalı.



13- Medya, kültür ve sanatta Batı, Doğu, özellikle İslâm dünyasıyla yakın ilişkiler kuran büyük projeler hayata geçirilmeli.



14- TRT sil baştan yeniden yapılandırılmalı, ''yenilenmeli''! Derdi HAKİKAT olan çaplı, karakterli, parlak yöneticilerin önü açılmalı.



Dünya çapında ses getirecek dev projeler yapılmalı.



15- MEB yeniden yapılandırılmalı. Anaokulundan üniversite öğrenimine kadar medeniyet ruhumuza ve dinamiklerimize göre sil baştan yeniden kurulmalı!



Yeni kuşaklarımızı bizim medeniyet ilkelerimiz ışığında yetiştirecek yeni bir ''Hasan Âli Yücel'' bulunmalı. Geleceğimizi kurmalı.



16- Diyanet sil baştan yeniden yapılandırılmalı.



Diyanet, Balkanlar, Kafkaslar, Afrika, Asya, Latin Amerika'da ön almalı! Buralarda İngiliz destekli Suud kökenli Selefi oluşumlar temizlenmeli!



17- Cemaatler, güçlendirilmeli. FETÖ'yle diğer cemaatler birbirine karıştırılmamalı.



Ayrıca cemaatler kendilerini sıkı bir muhasebeye tabi tutmalı.



Ve bütün dünyaya yayılmalı; yeniden Ehl-i Sünnet omurganın bayraktarlığını yapmalı, dün olduğu gibi yarın da gelecek bin yılın tohumlarını ekmeli. 100 yıllık çaplı, küresel projeler geliştirmeli. Bütün kıtalara hakikat tohumu ekmeli! Öncü ilim, fikir ve sanat adamları yetiştirecek kurumlar inşa etmeli.



18- Süper zeki çocuklar artık masonik şebekelerin elinden kurtarılmalı! Bu çocuklarla özel olarak ilgilenilmeli. Enderun sistemi yeniden ve âcilen hayata geçirilmeli.



19- Başka kültürlerin gönüllü acentalığını yapan üniversiteler ''yıkılmalı''; bunların yerine tıpkı ABD'de olduğu gibi Ivy League üniversitelerine benzer, Amerikan kültürünün ve dünyasının izini süren, bir Amerikan ruhu geliştirmeye çalışan, bizim Nizamülmülk medreselerine benzer, bizim öncü kuşaklarımızı, bizim medeniyet iddialarımız doğrultusunda yetiştiren, medreseden beslenen, medreseyi yenileyen çaplı pilot üniversiteler kurulmalı!



20- Belki de en önemlisi de, çözücü postmodern kültür, bir sel gibi bütün dünyayı tek tipleştiren sığ bir kültürü, zevk, beğeni ve hayat tarzını bütün dünyaya anında yayıyor. Eğer bu çözücü postmodern kültüre karşı kendi değerlerimizi koruyacak ve kendi medeniyet ilkelerimiz doğrultusunda İslâmî duyarlıkları gelişkin yeni bir kuşak yetiştiremezsek, iki kuşak sonra İslâm bu ülkede azınlıkların dini haline gelebilir -Allah korusun!



Eğer bu toplumda İslâm “biterse”, bu toplumun biteceğini, kurda kuşa yem olacağını aslâ unutmayalım, diyorum. Vesselâm.



*



Not: Milletin önü açıldı, prangalar kırılacak inşallah teker teker. Hayırlı olsun. Allah (cc) bu milleti yeniden hakikat medeniyetine hizmet eden bir millet katına yükseltsin, mazlumların umudu yeşersin, daha da gürleşsin. 3 yıl önce bu sütunda yazdığım bu yazımı, okuyuculardan gelen talep üzerine birazcık gözden geçirerek yeniden yayımlıyorum.