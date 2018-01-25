Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la görüştü
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la telefonda görüştü.25 Ocak 2018 Perşembe 15:01
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BulgaristanBaşbakanı Boyko Borisov'un ikili konulara değindikleri görüşmede, Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ivme kazandırmak için neler yapılabileceği hakkında görüş teatisinde bulunuldu.