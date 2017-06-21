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Erdoğan: Bu ülkenin gençlerini uyuşturucu terörüne feda edemeyiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu ülkenin gençlerini ne Kandil ve Pensilvanya'daki terör baronlarına ne de uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz.' dedi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 22:59
Erdoğan: Bu ülkenin gençlerini uyuşturucu terörüne feda edemeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK temsilcileri ile biraraya geldiği iftarda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin gençlerini ne Kandil ve Pensilvanya'daki terör baronlarına ne de uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz." dedi.

Erdoğan, "Bizim nazarımızda silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur. Devletin uyuşturucuyla mücadele hususunda yaptığı pek çok çalışma vardır, ancak son günlerde basın yayın organlarına yansıyan, hatta kendimizin de yol kenarında bizzat şahit olduğu, yürek yakıcı manzaralar bu konularda halen eksiklerimizin olduğunu gösteriyor." dedi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 22:59
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  • KaradayiKaradayi50 dk önce
    Teror sucuyla yargilayacaksin ve acil yasa cikaracaksin Cumhur baskaninin bu ulke icin yapacagi en buyuk hizmet bu tebrikler hassasiyetinden dolayi Allah razi olsun
  • Yozgatlı Yozgatlı 2 sa önce
    En kolay çözüm: Sedat Peker 'i tutuklat.
  • mehmetmehmet2 sa önce
    Sayın cumhurbaşkanımAKP sizden başka bu toplumu düşünen toplumun yaralarına parmak basacak kimse yokmu ALLAHINI seversen birdahaki secime ödlek millet vekili pısırıuk millet vekil insanların sıkıntısınıaraştırmayan bu topragıninsanlarına faydası olmayan soytarıları lütfen secmeyin oraya gelen kişiler ben dememeli bizler demeliki bu ülke kurtulsunyamuk korkak millet vekilerini lütfen sectirmeyin ASKPsonu anap olmasın lütfen sayın cumhurbaşkanım
  • SalimSalim2 sa önce
    Dünyada uyuşturucuya en fazla can veren ulkeyiz
  • 202320232 sa önce
    Helal be reyiz 
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Reis istanbulun göbeğinde bonzai satıyorlar. Satanları ıhbar ediyoruz, ne gelen ne ilgilenen var. Şikayet edenin başı belaya giriyor.
  • Yaşasın izzet ve şerefYaşasın izzet ve şeref3 sa önce
    Bıraktın bile her gün ortalama 3 gencimizhayatını kaybettiği bir zamanda ne denirdi başka
  • ErcanErcan3 sa önce
    Geç kalınmış bir söylem yüzbinlerce genç uyuşturucu batağında.
  • CccCcc3 sa önce
    Caydırıcı cezalar verilmeli 3-5 sene ile kalmamali
  • Emre BayındırEmre Bayındır3 sa önce
    Son derece yerinde bir yaklaşım. Uyuşturucuya kesinlikle terör muamelesi yapılmalıdır. Bunun yanında silahlanma/mafyalaşma tipi yapılanmalara da aynı muamele ile yaklaşılmalıdır. Çok ciddi cezalar verilmeli, nefes aldırılmamalıdır. Aksi takdirde cemiyetin yapısında çok büyük çöküşler yaşanacaktır. Ki bunun çok ciddi örneklerini halihazırda görüyoruz.
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