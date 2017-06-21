Erdoğan: Bu ülkenin gençlerini uyuşturucu terörüne feda edemeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK temsilcileri ile biraraya geldiği iftarda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin gençlerini ne Kandil ve Pensilvanya'daki terör baronlarına ne de uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz." dedi.

Erdoğan, "Bizim nazarımızda silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur. Devletin uyuşturucuyla mücadele hususunda yaptığı pek çok çalışma vardır, ancak son günlerde basın yayın organlarına yansıyan, hatta kendimizin de yol kenarında bizzat şahit olduğu, yürek yakıcı manzaralar bu konularda halen eksiklerimizin olduğunu gösteriyor." dedi.