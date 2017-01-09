Erdoğan: Bu ne menem iştir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eski Fatih Üniversitesi rektörünün ABD'de bir üniversitede rektör olmasını sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, " Şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ Terör Örgütünün mensubu, Amerika'da bir üniversiteye rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, bu nasıl bir şeydir?" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

ABD'DE REKTÖR OLDU!

"...Sığınma hakkı, Suriyeli masumlardan, Arakanlı mazlumlardan, Afganistanlı, Afrikalı gariplerden esirgenirken Fetocu ve PKK'lı teröristlere altın tepside sunuluyor. Canını kurtarmak için bir tas çorba için kapılarına gelenleri kovanlar, darbecilere ve azılı teröristlere sahip çıkmaktadır. 'Dost' demeye dilim varmıyor ama en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz. Bakıyorsunuz şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ Terör Örgütünün mensubu, Amerika'da bir üniversiteye rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, bu nasıl bir şeydir?

Kamuda FETÖ ile irtibatlı büyük bir kesimi temizledik. FETÖ'nün 115 ülkede örgüte militan devşirme amacıyla okulları vardı, 6 ülkede bu okullar kapatıldı. 2 ülkede okullara el konuldu. 7 ülkede ise Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Ayrıca Malezya'daki FETÖ okulları da temizlendi. Dünyayı ahtapot gibi sara bu örgütle mücadele kolay değil. Bu mücadele uzun ve zaman alıcı. FETÖ'nün süreci maniplasyon süreçlerine karşı daima uyanık olacağız. Masum ve suçluyu iyi ayrıt ederek kararlığımızı sürdüreceğiz.

PKK'LILARLA KOL KOLA EYLEM YAPTILAR

Her yıl Chareter School'larda her yıl 45 milyon dolar devşiriliyor. PKK sempazitanlarıyla kol kola eylem yapıyorlar. Her kurumumuza sızan bu yapının Dışişleri Teşkilatımızın da bazı sorunlar yaşadıklarını biliyoruz. Şahsım ve devletimizin tüm kurumları sizlerin yanınızdadır. Siz gayret gösterdikçe bizden de destek göreceksiniz. İnşallah bu belayı milletimizin başından def edeceğiz. Tarihimizde tek bir mesele ile uğraştığımız dönem bulamayız.

Bir yandan FETÖ ile cebelleşirken diğer yandan da bölücü örgütle, DEAŞ'la ve DHKP-C ile mücadele ediyoruz. Bu terör örgütlerinin amacı, ülkemizi inanç ve etnik köken üzerinden bir çatışmanın içine çekmektir. Toplumumuzun farklı kesimlerini hedef aldıkları saldırılarla bu örgütler, Suriye ve Irak'taki ateşi ülkemize taşımaya çalışıyorlar. Misafirlerimizi hunharca katlederek ülkemizi bilhassa turizm yönünden yaralamak istiyorlar. Tüm gayretlerine rağmen, tüm pervasızlıklarına rağmen, medya, siyaset, akademi içindeki bazı kendini bilmezlerden aldıkları açık desteğe rağmen hamdolsun şimdiye kadar bunu başaramadılar.

AÇIK SÖYLÜYORUM BU ATEŞLE OYNAMAKTIR

Birileri DEAŞ'ın terörü üzerinden İslam düşmanlığı yapıyor. Kimi Batılı siyasetçiler bu istismara sarılmış durumdalar. Avrupalı insanlarımızın ibadethane, işyerlerine yönelik saldırıların arttığına şahit oluyoruz. Açık ve net söylüyorum bunun adı ateşle oynamaktır. Kültürel ırkçılık, endişelerimizi ciddi olarak artırmaktadır. Tüm dünyada barış ve huzurun idamesi için bu çok tehlikelidir.

İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede Türk toplumu yalnız değildir. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığını devletimizin öncelikli gündemine aldık. Dünyanın her yerinde ülkemize ve vatandaşlarımıza karşı şiddeti, terörü ve nefreti teşvik ve ittifak eden ülkelere karşı sivil toplum mücadelesini yürütmeliyiz.

MASADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun ataleti ibretliktir. DEAŞ'la mücadele konusunda müttefiklerimizin sınıfta kaldıklarını söylemek istiyorum. Kurtarılmış bölgelerin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Masada ve sahada olmaya devam edeceğiz. Irak'taki gelişmelere de kayıtsız kalmayacağız.

Dış politikamızı dar kalıplara, bekle görlere mahkum edemeyiz. Önce tedbir sonra tevekkül diyerek önlem almalı, devrede kalmalı, aktif çaba göstermeliyiz.

SINIFTA KALDILAR

Son dönemde DEAŞ ile mücadele konusunda, maalesef müttefiklerimizin ve koalisyon odaklarının sınıfta kaldıklarını ifade etmek istiyorum. Güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun veya terör örgütlerinin yuvalandığı kurtarılmış bölgelerin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Milli güvenliğimizi ilgilendiren konularda masada ve sahada olmaya kesinlikle devam edeceğiz. Öte yandan, Irak'taki gelişmelere de kayıtsız kalmadık, kalmıyoruz ve kalmayacağız.

BİR UMUT BELİRDİ

Rusya ve İran'la Moskova'da düzenlediğimiz toplantı ve diğer görüşmelerle Astana sürecinin zeminini hazırladık. Şu an devam eden ateşkes, kırılgan olmasına, pek çok ihlallerle karşılaşılmasına rağmen, çok önemli bir fırsat penceresidir. Uzun bir dönemden sonra Suriye'de siyasi süreç aracılığıyla barışın sağlanması noktasında bir umut belirmiştir. Bunun heba edilmemesi için çalışmaya devam edeceğiz.

"EYVALLAH ETMEYİZ"

Dünya beşten büyüktür. Avrupa da Avrupa Birliği'nden büyüktür. Avrupa Birliği'nin tam üyelik sürecine verdiğimiz öncelik değişmemiştir. Avrupa Birliği halen ülkemiz için stratejik bir tercihtir. Bir taraftan bu hedef doğrultusunda adımlar atarken, Birliğin ülkemize yönelik tutarsızlıklarına, çifte standartlı politikalarına da 'eyvallah' demeyiz. Çabalar ancak karşılıklı olursa, adımlar iki taraflı atılırsa anlamlıdır.

AB VE ABD İLE İLİŞKİLER

Dünya 5'ten büyüktür, Avrupa da AB'den büyüktür. AB üyeliğine verdiğimiz öncelik değişmemiştir. Stratejik bir tercihtir. Birliğin ülkemize yönelik tutarsızlığına eyvallah demeyiz. Adımlar iki taraftan atılırsa anlamlı olur. Avrupalı muhataplarımızın ipe un sermekten vazgeçmesi gerekiyor. AB, tarafından getirilen zirve önerisini de olumlu buluyorum.

ABD ile ilişkilerimiz ziyadesiyle hassas bir dönemden geçiyor. DEAŞ, FETÖ ve bölücü örgütlerden gelen tehditlere karşı ABD'yi güçlü, kararlı bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz. Yeni başkan Trump'la karşılıklı diyaloğu hızlandıracağımıza inanıyorum."

haber7