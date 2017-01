Erdoğan: Bu ne menem iştir!

12

"Türkiye'nin dört bir yanını donattık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bunlar bir inceliği gösteriyor, nedir o? Hangi zihniyet insan öncelikli çalışıyor, insana değer veriyor. Yola çıktığımızda, 'Her şey insan için' demiştik, 'Her şey Türkiye için' demiştik. 'Her şey Türk için' demedik, 'Her şey Kürt için' demedik, 'Her şey Arap için, Laz için, şu için bu için' demedik. 'Her şey insan için' dedik, 'Her şey Türkiye için' dedik, yola böyle çıktık" dedi.