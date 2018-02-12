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Erdoğan: Bu millet hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaflara ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Erdoğan, "Bu millet Afrin dediğimizde hazır." diye konuştu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İskitler’de sanayi esnafını çat kapı ziyaret ederek sohbet etti.

İskitler’de sanayi esnafını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi esnafının yoğun ilgisini gördü. Bir esnafın işyerinde oturan Erdoğan’ı gören vatandaşlar, Erdoğan’ı görebilmek için birbirleri ile yarıştı. Esnaflarla sohbet eden Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın eşlik etti.

"BİZİ DE AFRİN'E GÖTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına toplanan esnaf "Bizi de Afrin'e götür", "Hazırız başkanım", "Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz." dedi.

"BU KEMAL'İN TAKIMI BİR YANA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Afrin'e girmeyelim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek esnafa şu yanıtı verdi: "Bu Kemal'in takım bir yana, geri kalan herkesi Afrin'e götüreceğiz."

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:07
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Afrin

YORUM YAZ

  • Ömer halis Ömer halis 29 dk önce
    Haydut ve terörist amerika yıllardır pkk pyd ypg terör örgütülerine yardım ediyor. şehit edilen her Mehmetçiğimizin kanında kahpe amerikanın parmağı var şüphesiz. askerimize sıkılan kurşunlar amerikanın terör örgütlerine verdiği silahlardan çıkıyor.eğer hükümet ciddi ise somut adımlar atmalı.halk artık icraat bekliyor. boş laf değil.ülkemizde terörist Haydut katil tecavüzcü amerikan askeri istemiyoruz.
  • mertmert38 dk önce
    Allah sana uzun ömürler versin Reis, başımızdan eksik etmesin İnşaallah.
  • Mustafa Mustafa 45 dk önce
    Şu mobil uygulamayı düzeltin. Ekrana bastıra bastıra kaydiriyoruz, bazen de ekran kaymıyor haber açılıyor.İki habere bakana kadar canımız çıkıyor.Ne demek istediğimi anlamanız için,uygulamayı biraz kullanın görürsünüz.Bendeki telefon j7 ..
  • Yunus16Yunus1652 dk önce
    HAZIRIZ , Emir Bekliyoruz. EMPERYALİSTLER HARİTAYI DEĞİŞTİREMEYECEK.
  • TruvaTruva1 sa önce
    Eyvallah
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