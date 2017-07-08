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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin dün akşamki etkinliklere katılmama ve çekilen aile fotoğrafında yer almamama nedeninin, Erdoğan’ın kurmaylarıyla değerlendirme yapmak için otele dönmesi olduğu belirtildi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?

Alman basını, G20 Liderler Zirvesi için Almanya’nın Hamburg kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın dün akşam Beethoven’ın 9. Senfonisi’nin icra edildiği konsere katılmadığını, ön sıralarda iki koltuğun boş kaldığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser öncesi çekilen aile fotoğrafında da sonrasındaki yemekte de yoktu.

Alman basını bu durumun nedeninin bilinmediğini yazarken, CNN Türk’ün Berlin Temsilcisi Erhan Merttürk, Erdoğan’ın konsere katılmak yerine otele giderek kurmaylarıyla toplantı yapmayı tercih ettiği bilgisini paylaştı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:21
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  • Gurkan KurtGurkan Kurt1 sa önce
    Tabi tabi...
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi1 sa önce
    Bahanesi o.olsada,isabet olmus.
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