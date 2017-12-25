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Erdoğan: Bu adayı bize tahsis edin, ihya edelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sudan İş Forumu'nda konuştu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 21:43
Erdoğan: Bu adayı bize tahsis edin, ihya edelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sudan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "'Sevakin Adasını bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek.' Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi." ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

"Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiğiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz, bizim sakalımızı traş etmeye benzer. Unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz."

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 21:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ali telliali telli26 dk önce
    haçlı ve siyonostlere meydan okuyan bir İslam yiğidi.
  • YiğidoYiğido29 dk önce
    Catlasanızda patlasanızda o bir dünya lideriAllah şaşırtmasın el muzaffer ol daima.
  • Sakaryalı54Sakaryalı5435 dk önce
    Bir mhp li olarak cumhurbaskanimizla gurur duyuyorum.ne zaman nasil konusacagini iyi biliyor siyaseti santranç gibi hamleyi karsisindakine gore yapiyor.Sôz konusu VATANSA gerisi teferruat.
  • Elazığ lı DeliElazığ lı Deli35 dk önce
    Helal sana reis
  • AbdullahAbdullah39 dk önce
    Ümmet-i Muhammed'in ne demek olduğunu anlamayan öküzler,bu dünyaya insan olarak gelir öküz olarak giderler.
  • SerhatSerhat1 sa önce
    Reis yine benim bam telimedokundun sen nasıl bir lidersin Allah ömrünü uzun etsin.
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