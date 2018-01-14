Erdoğan Tokat'ta vatandaşlara seslendi: Bunun bedelini ağır ödeyeceksin!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

''Biz bugüne kadar herhangi bir gücün önünde eğilmedik. Türkiye, 2019'da yeni bir dönemin önünü açacak. Birileri bizi bölmeye çalışıyor onlara gereken dersi arazide vereceğiz. Milli mutabakatla yeni bir dönemin önü açılacak. Gülen zannediyor Birileri vatanımızı bölecekmiş, paralel devletmiş, suymuş buymuş. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kim ki bu vatanı bölmeye gayret eder askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla, millet olarak F-16 oluruz, tank - toplarımızla bunların inine girdik, giriyoruz ve gireceğiz.

Seni ABD biraz daha kullanır, sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen bu millete ihanet ettin. Sen ümmete ihanet ettin. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin.

Bütün oyunları bozmaya hazır mıyız?''