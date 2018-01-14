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Erdoğan Tokat'ta vatandaşlara seslendi: Bunun bedelini ağır ödeyeceksin!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta vatandaşlara seslendi..

14 Ocak 2018 Pazar 13:34
Erdoğan Tokat'ta vatandaşlara seslendi: Bunun bedelini ağır ödeyeceksin!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

''Biz bugüne kadar herhangi bir gücün önünde eğilmedik. Türkiye, 2019'da yeni bir dönemin önünü açacak. Birileri bizi bölmeye çalışıyor onlara gereken dersi arazide vereceğiz. Milli mutabakatla yeni bir dönemin önü açılacak. Gülen zannediyor Birileri vatanımızı bölecekmiş, paralel devletmiş, suymuş buymuş. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kim ki bu vatanı bölmeye gayret eder askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla, millet olarak F-16 oluruz, tank - toplarımızla bunların inine girdik, giriyoruz ve gireceğiz.

Seni ABD biraz daha kullanır, sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen bu millete ihanet ettin. Sen ümmete ihanet ettin. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin.

Bütün oyunları bozmaya hazır mıyız?''

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 13:34
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. tokat
  • davincidavinci39 dk önce
    fetö dedikleri tescilli şizofren.raporu var.çoktan paranoyaya çevirmiştir.adama vahiy geliyormuş rüya yoluyla.H.z Muhammed e bile gelen vahiy sayısı 600 küsürken bunlar sanki instagramdan yazışıyorlar.ne çok var bunlardan fetö-fetöcükler topraktan türediler sanki.bizanamıza babamıza akşam eve şu saatte geleceğim şu işim var diyebilmek için telefonumumuzakontur yükleyeceğizde haber vereceğiz diye uğraşıyoruz bunlarmuhabbet sohbet ediyorlar yukarıyla.darbe gecesi rezil oldular rüyasında haber vermemişler mi bu fetöye başarısız olacaksın vazgeç diye.hala bunun için mücadele ediyorlarya komedi resmen ama onca insan öldü gülemiyoruz ayrı mesele.
  • haydarhaydar1 sa önce
    Adam o kadar dik duruyor, uçağı ben düşürdüm yok fetöcüler düşürdü özür dilerim, salyangozda bile bundan daha çok omurga vardır....
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