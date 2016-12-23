Erdoğan: Bizim milli içkimiz ayran

Evet ayran içiyor afiyet olsunCevapla
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Ya arkadas Biz böyle durumlara düsecek milletmiydik ya??Icimiz kan agliyo her gün gencecik askerlerimiz sehit oluyor. Askerlerimiz isid teröristleri tarafindan ( yaramaz cocuklar Yani) yakiliyor. Cumhurbaskanimiz milli ickimizin reklamini yapiyor:((.Olucak sey mi Bu ya. Bizim Akit te baska yazicak haber bulamiyo. cumhurbaskanimiz Daha dikkatli olmasi lazim. Komik duruma düsüyoruz. Düsününki ayni haberi avrupan Bir gazete haber yaparsa Ne olur. Ondan sonra ciddiye alinmiyoruz diyeceksiniz. Sakin yanlis anlamayin milli ickimize karsi falan degilim. Bence bulundugumuz Bu surecte biraz acayibime gidiyor. Zaten turistte kalmadi degilmi. Bizzim Milletimiz zaten ayranimizin milli icicegimiz oldugunu biliyordur diye düsünüyorum.Cevapla
Asker oynamaya girmedi suriyeye elbette sehit de olucak gazide esirde olabilir elbette hepimizin temennisi askerimizin burnu bile kanamadan donmesidir elbette askere bisey olunca yuregimiz yaniyor ama suriyedeki 16 sehitle cumhurbaskaninin acilista yaptigini kiyaslayip asagilamak tam bir asagili ornegidir.Cevapla
Adam adam helal olsun uzun adam kiskanlarin umudu malesef kemal kiliçdaroglu puhahahaCevapla
sozde turkiye sevdalasj kardesim o süt degil ayran .. sunuda unutma bu yol sehidsiz cefasiz gidilcek bir yol degil biz bunlari bilerek musluman olduk bunu bilerek emperyalist duzene karsi kiyama durduk sehitlerimiz oldu evet Allah gani gani rahmet eylesin hayat devam ediyor dunya donmeye devam ediyor heralde sen sehit oldugu zaman pavyonlarda raki sofralarinda dansoz oynatan siyasetcilerle karistirdin cumhuru reisimizi ama degil ..Reis burda bie açılış yapiyor bir hizmetin açılışı gidip clublarda gezmiyor fesupanallah ...Cevapla
Ne alakası var . hem tam aksi umursamaz (sureten) davranmasi düşmanların istemediği bi durumCevapla
Yukarida Turkiye sevdalısı diye yorum yapan başka ülke vatandaşına yazıyorum: senin gibi düşünenler Haçlı kafası ile yasayanlardir. Askerlerimiz bizim icin savaşıyor.Her açıdan güçlenmeye faydalı olmaya calisiyoruz. Reis de vizyonuyla bizim liderimizdir.senin liderin kim kemalkilic miCevapla
Yorumcuların hepsi fetocu olmuş Akite dolmuş...Bi bitmediniz gitti soyu tükenesicelerCevapla
Türkiye sevdalı imiş arkadaş, vay bee. RTE nin olmadığı tr özlemiyle yanan sevdalı. RTE olmasa çocukların adı yorgo olur John olur Michael olur.Cevapla
Oturup yas tutup ağlasınmı adam.herkes kendi görevini yapcak.fakat biran önce profesyonel askerliğe geçilmesi lazım silahı askerde görmüş evlatların cephede savaşması yanlışbişey.Cevapla
Suriyede 16 sehit 3 asker kayip.cumhur baskanimiz milli icki pesinde sut iciyor...Cevapla
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