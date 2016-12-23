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Erdoğan: Bizim milli içkimiz ayran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri" açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Bizim milli içkimiz ayrandır" sözleriyle açtığı ayranı içti.

Eklenme: 23 Aralık 2016, 20:02
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Etiketlererdoğan ayranmilli içkirecep tayyip erdoğancumhurbaşkanı erdoğanerdoğanayran
HABER YORUMLARI
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Mehmed Fatih

Evet ayran içiyor afiyet olsun

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Kara

Ya arkadas Biz böyle durumlara düsecek milletmiydik ya??Icimiz kan agliyo her gün gencecik askerlerimiz sehit oluyor. Askerlerimiz isid teröristleri tarafindan ( yaramaz cocuklar Yani) yakiliyor. Cumhurbaskanimiz milli ickimizin reklamini yapiyor:((.Olucak sey mi Bu ya. Bizim Akit te baska yazicak haber bulamiyo. cumhurbaskanimiz Daha dikkatli olmasi lazim. Komik duruma düsüyoruz. Düsününki ayni haberi avrupan Bir gazete haber yaparsa Ne olur. Ondan sonra ciddiye alinmiyoruz diyeceksiniz. Sakin yanlis anlamayin milli ickimize karsi falan degilim. Bence bulundugumuz Bu surecte biraz acayibime gidiyor. Zaten turistte kalmadi degilmi. Bizzim Milletimiz zaten ayranimizin milli icicegimiz oldugunu biliyordur diye düsünüyorum.

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Onur

Asker oynamaya girmedi suriyeye elbette sehit de olucak gazide esirde olabilir elbette hepimizin temennisi askerimizin burnu bile kanamadan donmesidir elbette askere bisey olunca yuregimiz yaniyor ama suriyedeki 16 sehitle cumhurbaskaninin acilista yaptigini kiyaslayip asagilamak tam bir asagili ornegidir.

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Mustafa Bayraktar

Adam adam helal olsun uzun adam kiskanlarin umudu malesef kemal kiliçdaroglu puhahaha

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Mehmet Emin

sozde turkiye sevdalasj kardesim o süt degil ayran .. sunuda unutma bu yol sehidsiz cefasiz gidilcek bir yol degil biz bunlari bilerek musluman olduk bunu bilerek emperyalist duzene karsi kiyama durduk sehitlerimiz oldu evet Allah gani gani rahmet eylesin hayat devam ediyor dunya donmeye devam ediyor heralde sen sehit oldugu zaman pavyonlarda raki sofralarinda dansoz oynatan siyasetcilerle karistirdin cumhuru reisimizi ama degil ..Reis burda bie açılış yapiyor bir hizmetin açılışı gidip clublarda gezmiyor fesupanallah ...

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Halil

Türkiye Sevdalısı : Harp sadece askeri operasyon değildir, ekonomik olarak da güçlü olmak gerekir, burada sanayi tesisi açılıyor, konser alanı değil ki tenkit edesin. Bu kısır nazarlı görüşler ya saflık yada kriptoluk göstergesi.

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Ahmet Erdem

Ne alakası var . hem tam aksi umursamaz (sureten) davranmasi düşmanların istemediği bi durum

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Akca

Sifa olsun reis.Ayran icerken bile mesajini veriyorsun.mehmetcikler bu vatan icin canini ortaya koyarken, milletten kopuk, milletin derdi ile dertlenmeyerek memleketi satan ve nice kadeh tokusturanlari da gordu bu millet.

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seren çetin

aman sayın yorumculardoğru birşey yazmayın

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Cetin eker

Yukarida Turkiye sevdalısı diye yorum yapan başka ülke vatandaşına yazıyorum: senin gibi düşünenler Haçlı kafası ile yasayanlardir. Askerlerimiz bizim icin savaşıyor.Her açıdan güçlenmeye faydalı olmaya calisiyoruz. Reis de vizyonuyla bizim liderimizdir.senin liderin kim kemalkilic mi

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Fatih Aygün

Yorumcuların hepsi fetocu olmuş Akite dolmuş...Bi bitmediniz gitti soyu tükenesiceler

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m.özdem

Sen de iç,iyi gelir,beynin çalışır.Birisini eleştirmek için,hiç değilse onun seviyesine yakın biri olmalısın ki,yaptığın kabul görsün.

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Mesut çoban

Türkiye sevdalı imiş arkadaş, vay bee. RTE nin olmadığı tr özlemiyle yanan sevdalı. RTE olmasa çocukların adı yorgo olur John olur Michael olur.

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Beko

Hadi lan ordan türkiye sevdalısı mış siz fitne sevdalısınız başka birşey değil... cumhurbaşkanısüt içiyormuş da sen ne yapıyorsun...

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Gerek vur

Neyapsin olum?? Tamam hepimiz uzulup agliyoruz eyvallah ama hayat devam ediyor ve baska konularda var. Hep ayni konulari dillendirmek neye fayda?

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SakaryaALİ

Oturup yas tutup ağlasınmı adam.herkes kendi görevini yapcak.fakat biran önce profesyonel askerliğe geçilmesi lazım silahı askerde görmüş evlatların cephede savaşması yanlışbişey.

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Turkiye sevdalisi

Suriyede 16 sehit 3 asker kayip.cumhur baskanimiz milli icki pesinde sut iciyor...

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