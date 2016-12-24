Erdoğan: Bize dokunan dersini alır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tire bu açılışla farklı bir geleceğe yürüyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Rus Büyükelçisine bir suikast oldu.. El Bab'da 16 şehidimiz var. Fakat biz ne diyoruz? Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Birileri akıl veriyor. Bizim Suriye'de ne işimiz var diyorlar. Benim Kilis'ime saldıranlarla hesabım var. Bunlar ne akılsız adam ya. 56 vatandaşım Gaziantep'te şehit ediliyor. Utanmadan sıkımadan dünyayı biz mi kurtaracağız diyor. Sabır sabır dedik ama girmek zorunda kaldık.

El Bab'da çalışmalarımız devam ediyor. Bu işin diplomatik tarafı olması lazım diyorlar. Olmadığını nereden biliyorsun! Bize kimse diplomasi dersi vermesin. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Zira bize dokunan hesabını iyi yapsın! Dersini alırlar.

Canımız acıyor ama onlara da gereğini yaparız."