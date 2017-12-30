Erdoğan: Biz PYD'yi tepeleyeceğiz, talebimiz kimsenin ayağımıza dolanmamasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye çağrı yaparak "Biz Suriye'de Rusya ve İran ile nasıl çalışıyorsak ABD ile de o şekilde çalışmak isteriz. Sorun ABD'nin kiminle çalışacağı... Bölgedeki herkes bilmeli ki biz bu terör örgütünü öyle veya böyle tepeleyeceğiz, talebimiz kimsenin ayağımıza dolanmamasıdır" dedi.