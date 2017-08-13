Erdoğan: Bildirin, hemen kapının önüne koyalım!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kuruluşundan bu güne kadar Antalya'da Ak Parti teşkilatlarımızda görev yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum.

Yarın partimizin 16. kuruluş yıl dönümü. 2001 yılında çıktığımız ülkemize ve milletimize hizmet yolcuğunda 15 yılı iktidar olmak üzere başarıyla şanla şerefle dolu tam 16 yılı geride bırakıyoruz.

Bir zamanlar Taksim Meydanı'na 4 ayaklı koysam seçtiririm diye siyasetçiler çıktı. Seçme de 18, seçilme de 18 olacak dedik ve bunu başardık. Yani, gencine, gençliğine kıymet veren hareket, AK Parti hareketidir.

"AYNI ÇANAKKALE GİBİ MALAZGİRT'İ DE ANACAĞIZ"

26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Tüm gençliğimizi davet ediyorum. Orada beraber olacağız ve bizler Sultan Alparslan'ın torunları olarak da o heyecanı, coşkuyu, o doğuş harekatının olduğu yerde hep beraber yaşayacağız. Bundan sonra aynen Çanakkale gibi Malazgirt'i de anacağız.

Partimiz içinde de elbette yolunu kaybedenler oldu, bazı firelerle karşılaştık. Bunların sayısı küçük...

"PARTİMİZ İÇİNDE DE YOLUNU KAYBEDENLER ELBETTE OLDU"

Allah'ın yardımı, milletimizin desteği ve dava arkadaşlarımızın metaneti ile tüm saldırıları boşa çıkardık. Partimiz içinde de yolunu kaybedenler elbette oldu. Milletvekillerinden, belediye başkanlarından, teşkilat mensuplarından bazı firelerle elbette karşılaştık fakat yaşadığımız saldırının büyüklüğünü dikkate aldığımızda bunların sayısı ve oranı çok küçük.

"ZAMAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Bugün burada genişletilmiş bir il divanı yapıyoruz. Çünkü, artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin adımını atıyoruz. 2019'un Mart'ında bir yerel seçim yapacağız. Ardından Kasım'ında bir parlamento seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Buna çok kararlı hazırlanmak durumunda değil miyiz? Zaman kaybına tahammülümüz yok. Durman yok, yola devam.

19 ilçe ve büyükşehir hep birlikte inşallah tüm bu ilçeleri, mahalleleri ile, sokakları ile sandık esaslı olarak taramaya var mıyız? Sağolasınız.

AZ ÖNCE EREN'İN ANNESİYLE GÖRÜŞTÜM



Az önce Eren'in annesiyle görüştüm. Eren 13 kardeş. Ayşe hanımın 13 evladı vardı 1 tanesi de Eren'di. Bana dedi ki, "Siz en az 3 dediğiniz zaman ben yanlış mı yaptım diye düşündüm" dedi. Dedim, "Olur mu, cenneti 13 evladınla teminat altına aldın"

Yıldız Eren gibi her şehidimizin ta kendisi. Bir şehidimizin düşüşü yıldızımızın düşüşü gibidir. 3. Tek vatan. Tek vatanda parçalanmak, böyle bir şey mümkün mü? Buna teşebbüs edenlere bu toprakları mezar yaptık. Onların inlerine girdik mi? Girdik. Hala da girmeye devam ediyoruz. Bu ülkeyi bölmeyi gayret edenlere bu toprakları yaşanmaz hale getireceğiz. Bu kriterlerin dışında kalan herkes defoludur, yorulmuştur, yolunu kaybetmiştir. Bu büyük yapıyı, bu büyük ekibi ahenkle çalıştırma imkanından mahrum kalırız. Ben bugün Antalya'ya teşekkür ediyorum. Böyle bir il divanı toplantısına 3 günde hazırlanan Antalya teşkilatımızı tebrik ediyorum. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla 2019'un mahalli seçimlerinde görülmemiş bir oy potansiyeliyle yola devam edeceğiz.

HEMEN KAPININ ÖNÜNE KOYALIM

Dünyanın ve Türkiye'nin hızla değiştiği bir dönemde, AK Parti'yi durağanlığa mahkum etmeye hakkımız yoktur. Partiyi sırtlayıp götürmek yerine, partinin sırtına binmeye çalışanları kenara itmek milletimize karşı sorumluluğumuz. FETÖ ile bağlantısı olanları hemen bildirin. Anında kapıya koymaya hazırız, onlar bu ümmeti böldüler.

Davası, yüreğinde ümmet aşkı, kafasında proje bulunmayan, ilkelerimize bağlı olmayan hiç kimse AK Parti'de yönetici konumuna gelemez, bu böyle biline. Şimdi de bu bayrak yarışında görevinde devredecek arkadaşlara teşekkür ediyorum, yeni görev alacak arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum.