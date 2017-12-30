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Erdoğan: Beyefendiler beğenmiyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan AK Parti Sinop İl Kongresi'nde asgari ücret zammı miktarıyla ilgili gelen eleştirilere tepki gösterdi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 20:10
Erdoğan: Beyefendiler beğenmiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sinop'ta düzenlenen Ak Parti İl Kongresi'nde asgari ücret eleştirilerine yine bildik bir yanıt verdi.

BEYEFENDİLER BEĞENMİYOR

"Dün asgari ücret açıklandı. Beyfendiler beğenmiyor. 2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret 180 liraydı. 15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk ve hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik.Biz bunu geçen yıl 1404 liraya çıkarmıştık şimdi ise yine arttı. Nereden nereye... Bu fiyat evli olmak çocuklu olmakla artıyor. Kişi başına düşen milli gelirimiz, geldiğimizde neydi? 3 bin 500 dolardı. O zaman asgari ücret de 184 liraydı. Bugün kişi başına düşen milli gelirimiz ne oldu? 11 bin dolar. Asgari ücret çok daha büyük bir artışla bin 603 lira. Milli gelirimiz, 2023 için hedeflediğimiz 25 bin dolara ulaştığında asgari ücretin nereye çıkacağını varın siz hesap edin."

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 20:10
  1. Erdoğan asgari ücret
  2. asgari ücret
  3. Erdoğan Sinop'ta
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