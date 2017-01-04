Erdoğan: Benim gibi Kasımpaşalı biri bile…

İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları:

Terörist 39 kişiyi katletti, 71 kişiyi yaraladı. Ortaköy’de hayatını kaybedenleri hayırla yad ediyorum, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini sunuyorum.

Bizler de yaşananlar karşısında sizler kadar öfkeliyiz, yaralıyız. Bu saldırıların asıl amacı bizim duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir. Toplumuzdaki fay hatlarını derinleştirmek isteyenler her yöntemi kullanmaktan çekinmiyor. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Gerekirse kan kusup kızılcık şerbeti içeriz ama yine de oyuna gelmeyiz.

Tıpkı Çanakkale’de ve Kurtuluş avaşı’nda olduğu gibi mücadeleye yeniden başlayacağımıza ben inanıyorum. Ne diyor Köroğlu; Mert dayanir nâmert kaçar / Meydan gümbür gümbürlenir /Şahlar şahi divan açar /Divan gümbür gümbürlenir.

KAYBEDERSEK SEVR ÖNÜMÜZE GELİR

Kaybedersek 100 yıl önceki Sevr tablosu yeniden önümüze getirilecek. Bulundukları makamdan uzak tavırlar içinde olanların hezeyanları milletimizle birlikte bizi üzüyor. Terör örgütlerinin amacı bu sözleri söyletmek. Türkiye’nin kendi güvenliği için yaptığı operasyonları başka ülkenin içişlerine karışmak diye söylemek başka bir kafa.

Ülkemizde yıllarca Kürt sorunu kavramını istismar edenlerin dertlerinin Kürt vatandaşlarımız olmadığı çukur eylemleriyle ortaya çıktı. bunların Kürt kardeşlerimzle alakası yoktu. Hep yalan söylediler. Şimdi gerçekler ortaya çıkıyor. Mezhepçilik üzerinden kendilerine alan açmak isteyenler de ortaya çıkıyor.

Gaziantep’te düğüne yapılan salırıyla Ortaköy’deki saldırı arasında ne fark var? Bugün Ortaköy’deki saldırıyla ilgili konuşanlar Gaziantep’teki saldırıyla ilgili ne söylediler? Orada niye sustunuz? Orada niye konuşmadınız? Bizi Gaziantep’teki olay da Ortaköy’deki olay da canımızı yakar. Biz sorumluluğumuzun dört dörtlük farkındayız.

SALDIRI BİR PAZAR YERİNDE OLSAYDI BENZER TEPKİLER GÖSTERİLİR MİYDİ?

Saldırgan o gece bir pazar yerinde aynı saldırıyı yapsa benzer tepkiler gösterilir miydi acaba? Olaya atfedilen değerler üzerinden bir çatlak oluşturup toplumu ayrıştırmak istedikleri çok açıktır.

Türkiye’nin kimsenin hayat biçimi sistematik bir tehdit altında değildir. 14 yıllık iktidarımızda fırsat vermedik. Aksini söyleyecek olan varsa bunu ortaya koymalı.

79 milyon vatandaşımızın tamamının cumhurbaşkanı olarak herksin hakkını korumak benim görevim. Bu kardeşiniz İstanbul’da 4.5 yıl belediye başkanlığı görevi yaptı. 11 yılı süreyi aşkın kesintisiz Başbakanlık görevini yürüttüm. 2.5 yıldır da Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum.

TASVİP ETMEDİĞİM GÖRÜNTÜLERİ İFADE ETMİŞİMDİR

Kim acaba bu ülkede ben şu şekilde yaşamak istiyordum da yaşayamadım, giyinmek istiyordum da giyinemedim diyen var mı? Birileri sosyal medyayı kullanıyor, birileri facebook’tan, birileri köşelerinde hala utanmadan sıkılmadan bunları yazabiliyorlar. Kimin yediğine, içtiğine, aldığına, sattığına karışılmıştır? Ben de tasvip etmediğim görüntüleri ifade etmişimdir. Asla temsil ettiğim kamu gücünü kullanarak hayat tarzını değiştiren uygulamaya asla tevessül etmedim. 14 yıl önce bu yola bu anlayışla çıktık. Bugün de Cumhurbaşkanı olarak böyle bir yola başvurduğuma dair en küçük bir örnek verilemez.

Ezan okuyana zor kullanılması ne kadar yalnışsa namaz kılmayana da aynı şekilde zor kullanılması aynı oranda yanlıştır. Çoğunluğun azınlığa tahakkümüne karşı olduğumuz gibi azınlığın da çoğunluğa tahakküm etmesine de karşı olduğumuzu ifade etmek isterim.

“BENİM GİBİ KASIMPAŞALI BİRİ BİLE…”

Biz milletimizle yürüttüğümüz istiklal mücadelesini tescilli Ali Kemal’lere rağmen sonuca ulaştıracağız. Türkiye bir hukuk devletidir. Kimsenin sokağa çıkıp da bu işi kendi başına yapmak hakkı ve selahiyeti yoktur. Türkiye’nin hayat biçimi yüzünden en çok saldırıya maruz kalmış siyasetçisi heralde bu kardeşiniz. Yetinmediler, Eşime ve çocuklarıma saldırdılar. Benim gibi Karadenizli ve Kasımpaşalı biri bile hukuk dışında başka bir yola başvurmadı. Bazı şeyleri elle düzelmek mümkün değilse dilimizle, eğer bu da mümkün değilse kalbimizle buuz ederek yürüteceğiz.

2013 yılından beri arka arkaya yaşadığımız hadiseler olaylar sebebiyle ekonomimizin dinamiklerinde bir yorgunluk ortaya çıktığı görülüyor. Şu ana kadar genel durgunluğun ve yorgunluğun ötesinde bir olumsuz durum yaşanmadı. Turizm yaşanan olaylardan en çok etkilenen bir alan. Önce Rusya sonra terörden kaynaklı sorunların ardındn bu sezon yeniden yükselişe geçmesini umut ediyorum.

İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ DÖNEM DÖVİZ SATILACAK DÖNEM

Vatandaşlarımdan ricam var. Yastıklarının altında varsa döviz Türk parasına çevirin dedik çevirdiler. Kaybedenler tarafında benim vatandaşım yer almamlıdır diyorum. İçinden geçtiğimiz günler döviz satılacak günlerdir. Hiç bir kriz sürdürülebilir değildir. Ülkemize yönelik saldırılar da ilelebet devam edecek değildir.

Ekonomideki en büyük sıkıntılardan en büyüğü de Allah korusun istihdam olmaması. Bunu tekrar tek haneye çekmemiz gerekiyor. Başta kamu bankalarımız olmak üzere çalışmayı yaparak bunu aşağı çekmemiz gerekiyor. Herkes birden alacacğını tahsil etme, borcunu öteleme gayretine girdiğinde işin içinden çıkılamaz. Hiç kimse önümü göremiyorum deme lüksüne sahip değildir.