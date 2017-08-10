Erdoğan: Beni Kimler Sevmez Size Söyleyeyim!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini kimlerin sevip, kimlerin sevmediğini bir konuşmasında bakın nasıl anlatıyor...
10 Ağustos 2017 Perşembe 15:53
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tayyip Erdoğan'ı kimler seviyor
Tayyip Erdoğan'ı kimler sevmiyor
Ad Soyad
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Ersin
1 gün önce
Cikaari olanlar seviyor yoksa hic seven cikmaz
M
1 gün önce
Cumhurbaskanim seni biz seviyoruz halk seviyor ummeti muhammet seviyor yeterki allah sevsin.cumhurbaskanim allah benim omrumden senin omrune versin.allah bizi hem bu dunyada hem ahirette beraber eylesin.
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