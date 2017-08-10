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Erdoğan: Beni Kimler Sevmez Size Söyleyeyim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini kimlerin sevip, kimlerin sevmediğini bir konuşmasında bakın nasıl anlatıyor...

10 Ağustos 2017 Perşembe 15:53
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 15:53
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Tayyip Erdoğan'ı kimler seviyor
  3. Tayyip Erdoğan'ı kimler sevmiyor
  • ErsinErsin1 gün önce
    Cikaari olanlar seviyor yoksa hic seven cikmaz
  • MM1 gün önce
    Cumhurbaskanim seni biz seviyoruz halk seviyor ummeti muhammet seviyor yeterki allah sevsin.cumhurbaskanim allah benim omrumden senin omrune versin.allah bizi hem bu dunyada hem ahirette beraber eylesin.
Bugünkü Akit

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