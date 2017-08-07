Erdoğan: Bencil ve defolu kişilerle bu mücadeleyi yürütemeyiz

Rize'de AK Parti Genişletilmiş Rize İl Divanı Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

"KAPSAMLI DEĞİŞİM YAPMAK ZORUNDAYIZ"

"Teşkilatlarımızda kapsamlı değişim yapmak zorundayız" diyen Erdoğan, "Koltuklara getireceğimiz arkadaşların isimleri değil, o isimlerin acaba, halkla iletişimi nasıl. Aslolan bu" dedi.

"YETERLİ OLAN GÖNÜLLERİ KAZANMAK"

Erdoğan, "Devleti biz yönetiyoruz, hükümetimiz ben de Cumhurbaşkanı olarak bir gayretin içindeyiz ancak, istediğimiz kadar yollar yapalım, havalimanları yapalım, enerjide rekorlar kıralım, bütün bunlar eğitimde, sağlıkta bu yatırımları Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar yapmadı, peki yeterli mi? Bunların hepsi gerekli ama yeterli olan gönülleri kazanmak" dedi.

"MÜTEVAZİ OL, MÜTEVAZİ"

"Ben teşkilatımın, siz değerli elemanlarını gönül erleri olarak, akıncılar olarak görüyorum. Sizleri selamlıyorum. Siz elektrik vereceksiniz, elektrik alacaksınız" diyen Erdoğan, "Gerek bakanlarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, yanından havasından geçilmiyorsa yandık. Ben bakanım, yanından geçilmiyorsa yandık. Ya mütevazi ol, mütevazi. Tevazu ehli olacağız" diye konuştu.

"GÖNÜL KAPISI GÖNÜL KOYMAYA GELMEZ"

"Hizmet edecek motivasyonu kalmamış, bencillik batağında çırpınan defolu kişilerle zorlu mücadeleyi yürütemeyiz" diyen Erdoğan, "Hiçbir kardeşimize de "sen kenarda dur" diyemeyiz. Bu kapı şu anda görev mahallinde olanlara ait bir kapı değildir. Kapımız hep açık olacak, çünkü bu kapı gönül kapısıdır" diye konuştu.

"Gönül kapısı gönül koymaya gelmez. Burada çok hassas olacağız" diyen Erdoğan, "Teşkilatlarımızda başlatacağımız değişimi sıkı tutmak zorundayız. Şu bakanın, bu milletvekilinin, filanca yapının, falanca grubun değil. Davanın adamı olması şart" dedi.