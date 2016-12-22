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Erdoğan: Bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz

Terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği, Vodafone Arena'da oynanacak olan "Yıldızlar Karması" dayanışma maçı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Erdoğan: Bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz
Eklenme: 22 Aralık 2016, 20:23
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Terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği, Vodafone Arena'da oynanacak olan "Yıldızlar Karması" dayanışma maçı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri, gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde önlerine çıkan herkese katletmeye, can acıtmaya, göz yaşı döktürmeye gayret ediyor. Önceki hafta sonu burada stadımızın üst tarafında, biri araçla, biri canlı bomba olarak 2 hain saldırı yaşadık.

Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra gerçekleşen bu saldırılarda 37'si polis, 44 şehit ve 238 yaralı verdik. Geçtiğimiz hafta sonu da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne bombalı saldırı gerçekleştirildi. 14 asker şehit oldu, 60 yaralı var. Önceki gece de Ankara'da Rus Elçi'si Karlov alçakça suikast sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca dün sabah Suriye'de El Bab'da 15 şehidimiz var, bunun karşılığında da bini aşkın DEAŞ'lıyı orada askerimiz ve ÖSO öldürdü"

"BEDELİNİ ÖDERSİNİZ VE ÖDÜYORSUNUZ"

"Son 1,5 yıla baktığımızda kesintisiz mücadeleyle dolu bir dönem yaşıyoruz. Fakat şuna inanıyorum. Polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Ve benim milletimden ricam şudur. Biz tek milletiz. Türküyle, Kürdüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla 80 milyon tek millet. Biz tek bayrak, şehidimizin kanının rengi, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, her yıldız bir şehittir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Güneydoğu'da şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz. 780 bin kilometrekare ile tek vatan ve tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok."

"Tüm sponsor firmalara özellikle teşekkür ediyorum. Bütün bunlar bizim birliğimizin, beraberliğimizin nişanesi olsun diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum"

KARŞILAŞMA HABERTÜRK TV'DE

Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, "Yıldızlar Karması" adı altında 'Devlet, millet el ele' sloganıyla bir dayanışma maçına çıkacak.  Vodafone Arena'da oynanancak olan mücadele HABERTÜRK TV'den canlı yayınlanacak.

Müsabakadan elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

 
Etiketlererdoğan bedelini ödeyeceksiniz
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