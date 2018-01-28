Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan: Be ahlaksız, be adi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin harekatının durdurulması için bazı akademisyen ve sanatçılar tarafından yayınlanan bildirgeye sert tepki gösterdi.

28 Ocak 2018 Pazar 13:07
Erdoğan: Be ahlaksız, be adi...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Çorum'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şu anda dışarıda salonun içinden 3 kat daha fazla Çorumlu kardeşlerim vardı. Onları selamlamadan yapamazdık, şimdi sizinle beraberiz. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle bizi karşılayan tüm vatandaşlarıma şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.Erol Olçok'u ve onun yiğit evladı Abdullah kardeşimi rahmetle yadediyorum. Onlar 15 Temmuz gecesi 'mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek bir ok gibi ileri atıldılar.

AFRİN'DE 20 ŞEHİDİMİZ VAR

Afrin'de 20 kadar gerek Mehmetçik gerekse ÖSO olmak üzere şehitlerimiz var. Tüm şehitlerimizin ruhları için El Fatiha. İnşallah Afrin için komuta merkezinden, gittim, ziyaret ettim. İhtiyacımız var dendiği zaman önce ben ondan sonra da siz benimle beraber... Biz şu terbiye ile yetiştik: Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.

ALLAHSIZLAR ANLAMAZ...

Meşhum gecede baba oğul şehadete yürüyerek nesilden nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık destanını baba-evlat yazdılar. Allah bizden yanadır. Bunu Allahsızlar anlamaz.

484 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu sabah itibarıyla komutanımızla görüştüm ve şu an itibarıyla bu teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. Burseya tepesi de düşmek üzere. Alındığı andan itibaren çok daha emin bir şekilde yola devam. Bu asker büyük bir askerdir, güçlü bir askerdir. Güçlü bir ordudur.

2019 SEÇİMLERİNDE DAHA İYİ BİR TABLO BEKLİYORUZ

Demokrasiye, milli iradeye sahip çıkan tüm Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yüzde 83'lük oy oranları ile Türkiye'de ilçeler arasında ilk yüze giren, Boğazkale, Uğurludağ, Bayat'a özellikle teşekkür ediyorum. Alaca, haydi bakalım yarışa. İnşallah 2019 seçimlerinde Çorum'dan daha iyi bir tablo bekliyoruz. Çorum bunu yapar mı? Çorum bunu başarır mı? Çorumlu kardeşlerim inşallah başkaları ile değil, kendisi ile yarışacak.

AFRİN BİLDİRGESİNE SERT TEPKİ

Biz terörü bitirdikçe, terör örgütü tarihin en büyük zayiatını verdikçe birileri rahatsız oluyor. Hem ülke içinde hem de yurt dışında kimi çevreleri çok rahatsız ediyor.
Kendini aydın diye adlandıranların neden bu operasyonlardan rahatsız olduğunu bilemiyoruz. Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, barış istiyormuş, sınırlarını korumasının yolu, YPG ile yaşanmasından geçiyormuş. Yememiş içmemiş böyle bir hezeyana imza atmış bir de bunu milletvekillerini göndermişler. Şimdiye kadar aklınız neredeydi, terör örgütleri ülkemize 700 kere saldırırken siz neredeydiniz. Terör örgütleri masumları öldürürken sizin neden sesiniz çıkmadı? Siz ne vicdansızsınız ya? Profesör, doçent, sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Benim vatandaşımın canına kast edecekler siz kalkıp biz barış istiyoruz diyeceksiniz. Barış kanla tesis edilmez, bunlar bunu yaptılar! Neden o zaman 3 maymunu oynadınız hainler?

BE AHLAKSIZ, BE ADİ, SANATÇI OLSAN NE OLUR

Teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. Eşim canlı veya şehit. Beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler. Eşi bunu söylüyor. Dedim ki, biz her türlü adımları atıyoruz. Elimizde terör örgütünden çok kişi var. Biz ne yapacak yapacak ulaşacağız. Biraz sabırlı olun. Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken be ahlaksızlar, be adiler siz ne konuşuyosunuz. Bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz. Profesör olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Burası sözün bittiği yerdir bu böyle bilinsin. Niçin bugüne kadar bir keze olsun bölücü örgütün evinden kovduğu milyonlarca Suriyeli için bir açıklama yapmadınız? Utanmadan bugün bize barıştan, adaletten bahsedeceksiniz.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 13:07
  1. AFRİN
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya devi IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti
    1. Dünya devi IKEA'nın kurucusu hayatını..
    2. Rıdvan Dilmen: 6-2, 5-2 bitmeliydi
    3. TSK'dan flaş Kardak açıklaması
    4. Erdoğan'ın bahsettiği dağ ele geçirildi!
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlarla..
    6. Trump: Feminist olduğumu söyleyemem
    7. Amedspor sahaya çıkmama kararı aldı!
    8. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının..
    9. Messi Beşiktaş'a şans tanımadı
    10. PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    11. O ülkede polis merkezine bombalı..
    12. Kılıçdaroğlu yine saçmaladı!
    13. Galatasaray'ın 10 numarası Alman..
    14. Papa'yı şaşırtan hediye! Osmanlı...
    15. İran'da sıcak çatışma! 3 İran askeri..
    16. FETÖ'nün alçak çağrısı Bylock'ta
    17. O ülkede çok sayıda ölü var!..
    18. Milyarder prens serbest kalmak için ne..
    19. Dünyaca ünlü yıldız bedava..
    20. Bakan Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    MİT sahaya indi! Av başladı
    MİT sahaya indi! Av başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin