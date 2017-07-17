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Erdoğan Başpehlivan Balaban'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan İsmail Balaban'ı kutladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:03
Erdoğan Başpehlivan Balaban'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan İsmail Balaban'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivanlık ünvanını kazanan Balaban'a kutlama telgrafı gönderdi.

Balaban, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu'yu mağlup etmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:03
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