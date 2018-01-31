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Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:28
Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında  basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 14.45'te başladı.

Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı  Kuvvetlerinin (TSK) modernizasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Savunma Sanayii  Müsteşarlığı (SSM), faaliyet alanlarına ilişkin birtakım düzenlemeler yapılarak  olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması ile Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştı.

Bu doğrultuda Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne ilişkin düzenlemelere  gidilmiş ve komitenin Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay  Başkanı, İçişleri ile Milli Savunma bakanlarından oluşacağı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 15:28
  1. Savunma Sanayii İcra Komitesi
  2. Türk SilahlıKuvvetleri
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