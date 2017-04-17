Erdoğan: Bakıyorum tencere tavacılar çıkmış ortaya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi şeref kapısı önünde kurulan platformdan vatandaşlara hitap etti.

16 Nisan'da ortaya çıkan sonucun milleti memnun ederken, mutlu ederken, hiç şüphesiz birilerini de hüsrana uğrattığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Gazete ilanları gördüm. Bakıyorum ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Onlar da 'hayır'ı kutluyorlarmış. Galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da galibiyetin hakikaten eğlenmesini biliyoruz da mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. Nedir o? İşte bunlar Gezici, bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava devam ediyor."