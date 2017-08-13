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Erdoğan: Bağlantısı çıkarsa şaşırmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar da bulundu.

13 Ağustos 2017 Pazar 18:08
Erdoğan: Bağlantısı çıkarsa şaşırmayın

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; 

Ana muhalefet partisinin başındaki şahıs, Alman dergisine röportaj veriyor. Normal şartlarda bir siyasetçi, böyle bir imkanı ülkesinin faydasına kullanır.

Bizim ana muhalefet partisinin başındaki zat ne yapıyor, Türkiye'yi Alman medyasına şikayet ediyor. Öyle bir şikayet ediyor ki, Alman yatırımcılar da, turistler de Türkiye'ye gelmesin diye bangır bangır bağırıyor. 

Neymiş efendim? Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yokmuş. Önce sözlerini inkar etmeye çalıştı, sonra 'ben bunları her yerde söylüyorum' diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkıştı. Yazıklar olsun. Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, milletvekiliyle emekli olarak maaş aldığı devleti ve ülkesine böyle bir ihaneti yapabilen zata ne desek boştur. Ankara'dan İstanbul'a yürüdü değil mi? Sözde adalet yürüyüşü yaptı. Peki, o yürüyüşü 29 gün yaparken, onun yol güvenliğini kim sağladı? Bu hükümet sağladı. Bunların derdi ülkeyi karıştırmak. 

KILIÇDAROĞLU'NUN BAĞLANTISI ÇIKABİLİR

İçerideki zatla ilgili soruşturma kendisine uzanacak diye korkuyor. İçerideki zatla Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşırmayın. 'Buradan çıktım çıktım, çıkmadım açıklamalarda bulunacağım' diyor içerideki zat.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 18:08
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