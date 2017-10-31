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Erdoğan, Azerbaycan’da heyetler arası görüşmeye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan temasları kapsamında heyetler arası görüşmeye katıldı.

31 Ekim 2017 Salı 13:38
Erdoğan, Azerbaycan’da heyetler arası görüşmeye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan’daki resmi temasları devam ediyor. Erdoğan, Azerbaycan’da Zagulba Sarayı’nda heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Oturumda Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Baş Danışmanı Sadık Arslan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Dışişleri Bakanlığı Kültür, Doğu Avrupa ve Asya İşleri Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım eşlik etti.

Oturumda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’a ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Erdoğan, “Dün, bugün yapmış olduğumuz görüşmelerle birlikte Türkiye Azerbaycan arasındaki kardeşliğin dostluğun ne denli ileri bir seviyeye taşındığını özellikle heyecanla müşahede etmiş bulunuyoruz. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolunun hayata geçmiş olması, attığımız adımın neticesini görmek bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Vatandaşlarımızın artık inşallah Pekin’e kadar oradan Londra’ya kadar gittikleri günleri görürüz” dedi.

Erdoğan, konuşmasını demiryolu hattında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederek sonlandırdı.

İHA

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 13:38
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Azerbaycan
  4. İlham Aliyev
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