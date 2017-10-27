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Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın ilk seferi ve Türkiye-Azerbaycan YDSK 6. Toplantısı dolayısıyla Azerbaycan'a girecek.

27 Ekim 2017 Cuma 14:22
Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın ilk seferi ve Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 6.Toplantısı dolayısıyla 30-31 Ekim'de Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bölgesel projelerden biri olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu güzergahında 30 Ekim'de tren seferlerinin başlatılması dolayısıyla düzenlenen törene iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanlıklarında Türkiye-Azerbaycan arasındaki 6.YDSK Toplantısı da 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.

İlgili bakanların da katılımıyla yapılacak toplantıdaki görüşmeler, ikili iş birliği konularının tüm yönleriyle ele alınmasına ve daha da ileriye taşınmasına imkan sağlayacak.

Ayrıca görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Yukarı Karabağ ihtilafı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak.

Toplantı vesilesiyle iki ülke arasında çeşitli iş birliği alanlarını kapsayan bazı belgelerin imzalanmasının da öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Ziyaret, Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 25. yıl dönümüne denk gelmesi bakımından da özel bir öneme sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 14:22
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Azerbaycan
  3. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı
  4. Anadolu Ajansı
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